Perro muere tras ser embestido por un motorista en zona 18

Un video que circula en redes sociales ha causado conmoción al mostrar el momento en que un motorista atropella a un perro en el bulevar San Rafael II, zona 18. Según testigos, el conductor circulaba a muy alta velocidad cuando el perrito intentó cruzar la calle, lo que derivó en un trágico accidente. Minutos después del impacto, el animal falleció, generando la indignación de vecinos y usuarios de la vía.
En las imágenes, de pocos segundos de duración, se observa al perro sobre la carretera a un lado del vehículo de dos ruedas. De acuerdo con testigos, el motorista no logró frenar a tiempo y embistió al animal. La fuerza del impacto provoca que el conductor pierda el control de la motocicleta, cayendo sobre la cinta asfáltica y deslizándose varios metros antes de poder incorporarse. Su vehículo queda detenido en medio de la vía, representando un riesgo adicional para otros conductores.
Los testigos aseguraron que la velocidad del motorista fue un factor determinante en la gravedad del accidente y expresaron su preocupación por la falta de precaución en una zona donde animales y peatones circulan con frecuencia.
Otro motorista se accidenta tras atropellar a un perro
Hace unos meses, en esa misma zona, se registró un accidente similar en el kilómetro 10.1 de la ruta al Atlántico. En ese caso, un motorista circulaba a alta velocidad cuando un perro intentó cruzar la carretera; el animal trató de regresar a la orilla, pero fue embestido.
El impacto provocó que el conductor perdiera el control de la motocicleta y cayera al asfalto, deslizándose varios metros. Aunque logró ponerse a salvo, su vehículo quedó en medio de la vía, representando un riesgo adicional para otros conductores.
Ambos incidentes evidencian la recurrencia de accidentes de este tipo en la zona y la necesidad urgente de reforzar la seguridad vial, así como la concienciación sobre los riesgos de la velocidad excesiva y la protección de los animales que cruzan las calles.