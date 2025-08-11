Fallece Juan Carlos Ramírez, actor de Rosario Tijeras

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto: el actor Juan Carlos Ramírez Ayala, conocido por sus participaciones en La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Rosario Tijeras, falleció a los 38 años tras sufrir un aneurisma cerebral, informaron su agencia de representación y su familia.
Desde su debut en 2018 con la serie El Boxeador (también conocida como Puño Limpio), Juan Carlos Ramírez Ayala construyó en menos de una década una carrera notable en televisión.
Interpretó al "Chivo" en Rosario Tijeras (temporada 4, 2025), tuvo participaciones recurrentes en La Rosa de Guadalupe (2017-2024) y apareció en producciones: Como dice el dicho, Marea de pasiones, Lotería del crimen y El Último Rey, entre muchas otras.
Antes de dedicarse a la actuación, Ramírez se graduó de la carrera de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana en 2013, y posteriormente se formó en actuación en la escuela Argos Casa Azul (2014-2017), con especialización adicional en actuación cinematográfica y diplomado en producción hasta 2024.
La agencia que lo representaba, I Am This, fue la encargada de difundir la noticia en redes sociales, expresando: "Descansa en paz. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón". Posteriormente compartió que "Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala".
Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal en la pared de una arteria del cerebro que, al romperse, causa una hemorragia severa y de rápida evolución, conocida como accidente cerebrovascular hemorrágico, que puede ser mortal incluso sin síntomas previos.
Más allá de la pantalla, Ramírez fue un apasionado del arte, la moda y el diseño. Fundó proyectos como AHÓ - Arte Hispana de Origen, enfocado en rescatar la riqueza huichol, y cofundó Lumpira, consolidando su perfil como arquitecto, modelo, actor y emprendedor.
La partida de Juan Carlos Ramírez Ayala deja un vacío profundo en la televisión mexicana. A los 38 años, su versatilidad, compromiso y calidez fueron recordados por colegas, fans y su familia.
