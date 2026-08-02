PNC y Ejército ejecutan la operación “Anillo de Contención”

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que ejecuta varios operativos de prevención en colonias de la Ciudad de Guatemala, durante este domingo, 2 de agosto de 2026. Asimismo, el Ejército de Guatemala aseguró que también apoya las tareas en distintos sectores del área metropolitana, en apoyo a los esfuerzos de seguridad y en beneficio de la población.
La PNC informó que, como parte de estas acciones, los efectivos instalaron varios puestos de control en diferentes zonas. Entre ellas, los uniformados destacaron el trabajo de prevención que se realiza en el Barrio El Gallito de la zona 3 capitalina.
El comisario Juan de Dios Macario, encargado de la sección de despacho, informó que visitaron este sector de la capital, para dar cumplimiento al Anillo de Contención, para prevenir hechos delictivos que se puedan suscitar en la demarcación de la comisaría 11 del área metropolitana.
Macario aseguró que el objetivo del plan es ir reduciendo los niveles de criminalidad en la Ciudad de Guatemala y para ello cuentan con el apoyo de varias unidades de la PNC. El agente aseguró que con la ayuda del Ejército de Guatemala establecieron varios protocolos de seguridad en El Gallito y áreas vecinas.
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Piden paciencia a la población por el Anillo de Contención
El comisario también se dirigió a los vecinos para pedir paciencia por los protocolos que se realizan en los puestos de registro, porque pueden causar largas filas vehiculares. Asimismo, el agente de PNC pidió la colaboración de los conductores para que se pueda ejecutar este trabajo de manera efectiva.
Macario agregó que los vecinos también pueden hacer su denuncia en caso de alguna amenaza a su seguridad y para eso puso a disposición los números de teléfono 110, 1561 y 1571. "Estamos a la orden", finalizó el encargado de la PNC.
La PNC informó que se realizaron operativos en las colonias La Trinidad, Buena Vista, Santa Luisa, La Arenera, El Esfuerzo, Santa Isabela y Las Calaveras, con el objetivo de ejecutar órdenes de captura, prevenir hechos delictivos y localizar ilícitos.