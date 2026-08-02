Prevén un ambiente cálido y soleado para las próximas horas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó este domingo, 2 de agosto de 2026, que para las próximas horas se espera un ambiente cálido y soleado, con viento norte acelerado. Asimismo, anunció la presencia de lluvias dispersas hacia el sur del país.
En su reporte de condiciones atmosféricas, la entidad añadió que durante el amanecer y mañana se experimentarán pocas nubes, alternando con nubosidad dispersa. Asimismo, en ese horario se prevé un viento predominando del noreste ligero, ocasionalmente moderado en Altiplano Central y Valles de Oriente.
El pronóstico meteorológico añadió que también se espera alta radiación solar y temperaturas elevadas en el ambiente sobre el territorio nacional. En ese sentido, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene algunas recomendaciones, como mantenerse hidratado.
Para mantenerse hidratado, Conred aconseja usar ropa con colores claros y prendas que permitan el paso de aire. Asimismo, aconsejan el consumo de agua pura y otros líquidos, pero evitando el alcohol, la cafeína y el azúcar.
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Ambiente para la tarde y noche
Después del mediodía, el Insivumeh prevé una leve entrada de humedad, que promoverá algunos nublados con lluvias muy dispersas en las regiones Boca Costa y zonas montañosas del sur de Occidente y Altiplano Central, predominando el ambiente cálido y soleado en el resto del país.
No obstante, señalaron que las condiciones atmosféricas pueden promover tormentas locales severas en sectores montañosos o volcánicos. "Se recomienda no exponerse al sol por períodos prolongados y mantener las precauciones necesarias ante el viento acelerado y las posibles lluvias", aseguraron.
Las autoridades de prevención recomendaron mantenerse hidratados durante los días cálidos pronosticados.
Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE CONRED) emitió otras recomendaciones que deben tomarse en cuenta ante las altas temperaturas, con el fin de fortalecer la cultura de prevención en el país:
- Utilizar protector solar.
- Evitar la exposición directa al sol.
- Ingerir alimentos con alto contenido de agua
- Mantenerse hidratado.
- Consumir alimentos frescos.