 IDEC rompe el silencio tras hechos violentos en Nebaj Quiché
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IDEC rompe el silencio tras hechos violentos en Nebaj, Quiché

En un comunicado, aclararon que la jueza Ada Madaí López Morales no posee credencial de ministra de culto, ni nombramiento pastoral.

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Proceso de desalojo en Santa María Nebaj, Quiché., redes sociales
Proceso de desalojo en Santa María Nebaj, Quiché. / FOTO: redes sociales
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La Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala (IDEC) fijó su postura este sábado, 1 de agosto de 2026, luego de los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes en Santa María Nebaj, departamento de El Quiché, tras un desalojo que derivó en hechos de violencia, que incluyeron la quema de una vivienda, propiedad de la jueza y miembro de esa comunidad, Ada Madaí López Morales.

Mediante un comunicado oficial, la congregación se dirigió a la feligresía y a la opinión pública, informando que la IDEC de Guatemala "eleva su voz para expresar su respaldo, solidaridad y oración a favor de nuestra hermana Ada Madaí López Morales, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Santa María Nebaj, departamento de Quiché".

Ante los lamentables hechos de intimidación y violencia de los que ha sido objeto en el ejercicio de su función jurisdiccional en Nebaj, declaró la entidad religiosa. "Como comunidad de fe, condenamos firmemente todo acto que pretenda coaccionar, intimidar, amedrentar o amenazar a quienes administran justicia", agregaron.

La entidad consideró que "tales acciones no solamente atentan contra la integridad y seguridad de la persona afectada, sino también contra el Estado de Derecho, la institucionalidad y la paz social que, como Iglesia, procuramos promover en nuestra nación".

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La institución señaló que el referido procedimiento se desarrolló con la participación y acompañamiento de las instituciones competentes.

Aclaran situación ministerial de la jueza señalada en Nebaj

"Consideramos pertinente aclarar, con espíritu de transparencia, que nuestra hermana es miembro de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala y esposa de un pastor de nuestra denominación; sin embargo, no posee credencial de ministra de culto, ni nombramiento pastoral", subrayaron.

La iglesia agregó que "estas condiciones no deben confundirse con las responsabilidades legales y jurisdiccionales que desempeña en el ejercicio de su función como jueza".

En ese sentido, la IDEC de Guatemala hizo un respetuoso llamado a distinguir con claridad entre las funciones legales y jurisdiccionales que ejerce la jueza, con independencia, sujeta a la Constitución Política de la República de Guatemala, a las leyes del país, y a las funciones ministeriales propias del ámbito eclesiástico, que corresponden a las personas debidamente nombradas y acreditadas dentro de la estructura de esta Iglesia".

Respaldan la protección para la jueza señalada

"El respaldo expresado en el presente comunicado se refiere específicamente a la protección de su vida, su integridad, su seguridad y su derecho a ejercer sus funciones sin amenazas ni intimidaciones". Por consiguiente, indicaron que el comunicado "no constituye un pronunciamiento institucional respecto de resoluciones, procesos judiciales o asuntos sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales".

"Elevamos nuestras oraciones a Dios por la protección, fortaleza y sabiduría de todos los jueces de la República, para que puedan ejercer su labor con libertad, seguridad, objetividad e independencia, en beneficio de la justicia y de la sociedad guatemalteca", recalcaron.

Asimismo, hicieron un llamado a su feligresía y a la población en general para que toda inconformidad sea canalizada mediante los mecanismos legales e institucionales establecidos, privilegiando siempre el diálogo, el respeto, la convivencia pacífica y los principios que nuestra fe nos enseña.

Finalmente, la IDEC de Guatemala hizo constar que "únicamente reconoce como oficiales los comunicados difundidos y autorizados por sus órganos institucionales correspondientes. En consecuencia, desconoce y no avala comentarios, publicaciones o comunicados emitidos sin autorización en su nombre, incluyendo aquellos que utilicen indebidamente su logotipo, nombre o identidad institucional".

El comunicado de la denominación de la Iglesia Evangélica de Guatemala aparece firmado por el Comité Ejecutivo Nacional de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala.

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Queman casa de jueza que ordenó desalojo en Nebaj, Quiché - Captura de video

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