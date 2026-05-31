 Adria Arjona y Jason Momoa: Íntimas Fotos
Farándula

Adria Arjona sube la temperatura junto a Jason Momoa con íntimas fotografías en redes

Adria Arjona volvió a encender las redes tras compartir románticas fotografías junto a Jason Momoa.

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Jason Momoa Adria Arjona, Instagram
Jason Momoa Adria Arjona / FOTO: Instagram
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La actriz Adria Arjona volvió a acaparar la atención en redes sociales tras compartir una serie de fotografías junto a su pareja. Tanto ella como reconocido actor Jason Momoa, mostraron su lado más romántico e íntimo y desatando miles de reacciones entre sus seguidores.

La hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona publicó varias postales en sus redes sociales donde aparece disfrutando de momentos muy especiales con el protagonista de Aquaman.  En las imágenes se les puede ver compartiendo en el campo, montando tractores y disfrutando de un ambiente relajado y natural, dejando ver la complicidad que existe entre ambos.

Sin embargo, una de las fotografías fue la que más llamó la atención entre los fanáticos de ambos. En ella, Adria Arjona aparece luciendo un diminuto bikini mientras posa muy cerca de Jason Momoa, una escena que rápidamente encendió las redes sociales y generó una ola de comentarios y halagos hacia la pareja.

Las instantáneas muestran a ambos sonrientes, relajados y viviendo momentos lejos del glamour de Hollywood, algo que sus seguidores no tardaron en destacar.  Muchos elogiaron la naturalidad de la actriz y la evidente química que mantiene con el famoso actor.

Más de la relación de Adria Arjona

La relación entre Adria Arjona y Jason Momoa comenzó a captar atención pública en 2024, cuando el actor confirmó el romance a través de fotografías compartidas durante un viaje a Japón.  Desde entonces, ambos han sido vistos juntos en distintos eventos y viajes, aunque han preferido mantener gran parte de su historia amorosa fuera del ojo mediático.

Diversos medios internacionales han señalado que la pareja comparte intereses similares, especialmente su gusto por la aventura, los viajes y la vida al aire libre, aspectos que suelen reflejar en las imágenes que publican juntos.

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Ahora, el cantante británico sorprendió a sus seguidores al revelar imágenes inéditas de la noche que reunió a miles de fanáticos.

Adria Arjona, de 34 años, ha logrado consolidar una importante carrera en Hollywood gracias a proyectos como Andor, Morbius, Hit Man y Blink Twice.  Aunque es hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, la actriz ha construido su propio camino en la industria cinematográfica internacional.

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