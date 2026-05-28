Ed Sheeran comparte fotos inéditas de su show en Guatemala

El paso del cantante Ed Sheeran por Guatemala continúa dando de qué hablar en las redes sociales. Tras ofrecer un multitudinario concierto el pasado 27 de mayo en Ciudad de Guatemala, el intérprete de "Perfect" y "Shape of You" volvió a conectar con sus fans, esta vez desde sus redes sociales.
El artista británico publicó una serie de fotografías inéditas que muestran cómo vivió su esperado espectáculo en el país. En las imágenes se pueden observar momentos desde el escenario, la energía del público guatemalteco y algunos instantes detrás del show que rápidamente emocionaron a sus seguidores.
El post estuvo acompañado por un mensaje que desató miles de reacciones entre los fanáticos locales. "Muchas Gracias to the beautiful people of Guatemala City!", una frase con la que el cantante agradeció el cariño recibido durante su presentación.
Las fotografías no tardaron en viralizarse. Decenas de guatemaltecos inundaron la publicación con mensajes de agradecimiento, destacando la cercanía del artista y la emoción de verlo nuevamente sobre un escenario nacional. El concierto del 27 de mayo formó parte de su gira internacional Loop Tour 2026, con la que el cantante promociona su más reciente etapa musical y que incluye presentaciones en distintos países de Latinoamérica.
Más del show de Ed Sheeran
Durante el espectáculo en Guatemala, Sheeran conquistó al público con un repertorio que mezcló grandes éxitos de su carrera y canciones más recientes. Miles de asistentes corearon cada tema, mientras el artista, fiel a su estilo, ofreció un show cargado de cercanía, sencillez y talento musical.
La presentación fue una de las más esperadas del año por los amantes de la música en el país, quienes llenaron el recinto para ser parte de una noche marcada por la nostalgia, la emoción y la conexión entre el cantante y sus seguidores. Con esta publicación, Ed Sheeran dejó claro que Guatemala no pasó desapercibida en su gira.