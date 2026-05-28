Concurso de Belleza: Participantes Desmaquillándose en Vivo

El concurso Miss Grand International All Stars 2026 acaparó titulares luego de que sus candidatas protagonizaran una de las dinámicas más comentadas del concurso. Y es los organizadores retaron a las concursantes a quitarse el maquillaje en vivo frente al jurado y las cámaras.
El reto, conocido como Bare Face Challenge o "cara lavada", buscó destacar la belleza natural, la seguridad y la autenticidad de las participantes. Durante la gala preliminar celebrada en Tailandia, las concursantes aparecieron inicialmente con elaborados looks y maquillaje profesional, como es habitual en este tipo de competencias.
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Sin maquillaje 💥 #colombia #peru #venezuela #ecuador #misscolombia♬ sonido original - Elvis Rangel ✨
Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, una a una, comenzaron a retirarse el maquillaje sobre el escenario antes de desfilar nuevamente ante los jueces. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre la importancia de mostrar la belleza sin filtros y el impacto de este tipo de retos en los concursos internacionales.
Videos y fotografías del desfile comenzaron a circular ampliamente, generando opiniones divididas y múltiples reacciones entre los seguidores del certamen. El Miss Grand International All Stars 2026 reúne a exparticipantes de importantes concursos de belleza internacionales, incluyendo representantes con experiencia en competencias como Miss Universe, Miss World y Miss Supranational.
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Según reportes del evento, un total de 56 candidatas participaron en esta preliminar a cara lavada, siendo evaluadas no solo por su apariencia natural, sino también por su presencia escénica, confianza y desenvolvimiento en pasarela. Entre los jueces destacan figuras reconocidas del mundo de los certámenes como Lupita Jones, Osmel Sousa y Natalie Glebova.
La primera edición del Miss Grand International All Stars tendrá su gala final este próximo 30 de mayo en Tailandia.
Será ese día donde finalmente se conocerá a la ganadora de esta innovadora competencia que ha decidido desafiar los estándares tradicionales de belleza y poner sobre el escenario un mensaje de autenticidad y confianza personal.