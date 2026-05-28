 Ivana Batchelor reaparece con sorprendente look
Farándula

¡Tras meses de ausencia, Ivana Batchelor se deja ver con una apariencia que impresionó a muchos!

Ivana Batchelor volvió a robarse las miradas en redes sociales tras compartir una fotografía en la que aparece luciendo más radiante que nunca.

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Ivana Batchelor,
Ivana Batchelor / FOTO:

La modelo y exreina de belleza guatemalteca Ivana Batchelor volvió a convertirse en tema de conversación entre sus seguidores. Lo anterior, tras publicar una nueva fotografía que rápidamente acumuló miles de reacciones.

En la imagen, la joven aparece posando con una blusa en color verde que resalta su elegancia y belleza natural, combinada con unos jeans que complementan un estilo casual, pero sofisticado.  La postal no tardó en viralizarse entre sus admiradores, quienes inundaron la publicación con mensajes cargados de cariño y elogios.

"Preciosa", "Cada día más hermosa" y "Simplemente espectacular" fueron algunos de los comentarios que destacaron entre las reacciones de los usuarios, quienes celebraron el carisma y presencia de la guatemalteca. La publicación llega en un momento significativo para Batchelor, quien meses atrás atravesó uno de los episodios más difíciles de su vida al anunciar el fallecimiento de un ser querido.

La situación le impactó profundamente a la joven y que compartió con sinceridad con su comunidad digital. Ivana Batchelor es una de las figuras guatemaltecas más reconocidas dentro del mundo del modelaje y los certámenes de belleza.

Más de Ivana Batchelor

Originaria de Quetzaltenango, alcanzó notoriedad internacional al representar a Guatemala en distintos concursos y consolidarse como una de las reinas de belleza más destacadas del país. Su trayectoria incluye la corona de Miss Grand Guatemala 2020 y una histórica participación en Miss Grand International 2020, donde logró colocarse como segunda finalista y obtuvo reconocimiento en la categoría de Mejor Traje Nacional.

Posteriormente, fue coronada como Miss Universo Guatemala 2022, convirtiéndose en la primera quetzalteca en representar al país en ese certamen internacional en más de cinco décadas.

Así presumió sus raíces guatemaltecas el hijo de Arnold Schwarzenegger

Joseph Baena, hijo del legendario Arnold Schwarzenegger, ha generado miles de reacciones en redes sociales tras compartir un emotivo video.

Además del modelaje, Batchelor estudia Ciencias de la Comunicación y ha mostrado interés por temas sociales, especialmente la salud mental y el apoyo a jóvenes, causas que ha impulsado a lo largo de su carrera pública.

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