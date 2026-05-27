Hijo de Schwarzenegger presuma sus raíces guatemaltecas

Un video viral volvió a poner en el centro de la conversación a Joseph Baena, el hijo de Arnold Schwarzenegger. El joven sorprendió al hablar con orgullo sobre sus raíces guatemaltecas y revelar el importante papel que su madre ha tenido en su vida.
Las redes sociales se encendieron luego de que comenzara a circular un video protagonizado por Joseph Baena, hijo del legendario actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, en el que el joven presume con orgullo su herencia guatemalteca. En el clip, Baena explica que aprendió español gracias a su madre, la guatemalteca Mildred Patricia Baena, y detalla que en casa acostumbra comunicarse tanto en español como en inglés con ella.
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Sus declaraciones rápidamente despertaron reacciones entre usuarios chapines, quienes celebraron que el joven mantenga un vínculo cercano con sus raíces. Joseph también ha mostrado anteriormente el orgullo que siente por su ascendencia latina.
En publicaciones pasadas relacionadas con el Mes de la Herencia Hispana, expresó sentirse orgulloso de tener una madre y familia guatemalteca. Asimismo, aseguró que crecer rodeado de cultura latina lo inspiró a conocer más sobre sus orígenes.
Más del hijo de Arnold Schwarzenegger
Incluso en el video confesó, con humor, esperar que su español estuviera "lo suficientemente bien". El joven, nacido el 2 de octubre de 1997 en es fruto de la relación entre Arnold Schwarzenegger y Mildred "Patty" Baena, quien trabajó durante años en la residencia del actor.
La historia salió a la luz en 2011 y generó enorme atención mediática a nivel internacional. Joseph decidió conservar el apellido Baena y construir su propio camino sin depender del famoso apellido Schwarzenegger.
Actualmente, Joseph Baena se ha abierto paso como actor, modelo fitness, agente inmobiliario y fisicoculturista. Graduado de la Universidad Pepperdine con estudios en negocios, también participó en el popular programa Dancing with the Stars y ha desarrollado una sólida presencia en redes sociales gracias a su disciplina física y parecido con su padre.