Cuádruple colisión de tráileres en el límite de zona 21 HOY

La Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa (PMT) informó que la madrugada de este domingo (11/01/2025) se produjo una cuádruple colisión que involucró a cuatro tráileres en el límite entre ese municipio del departamento de Guatemala y la zona 21 capitalina. Para evitar complicaciones viales, las autoridades viales instalaron un carril reversible en el sector.
La PMT de San Miguel Petapa confirmó que el accidente únicamente dejó daños materiales y que involucró a los cuatro vehículos del transporte pesado. Solicitaron a los conductores tener precaución al circular en ambos sentidos, tomando en cuenta que el reversible se instaló en el carril que va hacia el sur.
La referida entidad compartió imágenes del accidente mostrando que los tráileres chocaron uno detrás del otro, confirmando que no hubo personas heridas. En el sector se pudo apreciar la presencia de autoridades y trabajadores de aseguradoras, para que los involucrados llegaran a un acuerdo para el pago de los daños.
En cuanto al tránsito vehicular, en las primeras horas de este domingo no se apreciaron complicaciones, por la baja demanda de automovilistas en el sector. Sin embargo, se sugiere tomar en cuenta el accidente de los tráileres, para salir con anticipación de sus hogares, en caso de tener compromisos fuera de casa.
Complicaciones en San Miguel Petapa
Las autoridades de tránsito de este municipio comunicaron el pasado viernes que durante este fin de semana y domingo se realizarán varias actividades en el casco urbano de la localidad, por lo que pidieron a los usuarios de la vía tomar en cuenta varias recomendaciones. Entre los consejos, las autoridades pidieron salir de casa con anticipación para evitar atascos.
Durante el pasado sábado, las calles del municipio se llenaron de color y ritmo por el recorrido del Convite El Rosario, que celebró su quinto aniversario de existencia. Esta y otras actividades contaron con el apoyo de las autoridades de tránsito de la localidad.