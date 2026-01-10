Accidentes y tiroteos cobran 4 vidas en Petén y Escuintla

El cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales reportó que cuatro personas fallecieron en las últimas horas a causa de accidentes de tránsito y hechos armados en los departamentos de Petén y Escuintla, respectivamente.
El vocero de esa institución, Cecilio Chacaj, informó que el primer incidente ocurrió en la aldea Santo Domingo, del municipio de Dolores, departamento de Petén, donde un accidente de tránsito dejó a un hombre fallecido en el lugar y otro gravemente herido que fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Poptún.
Sin embargo, al llegar al centro asistencia, se constató que el hombre lesionado expiró, por lo que se gestionaron las acciones correspondientes a la ley en este caso. Los rescatistas identificaron al segundo fallecido como José Luis Chacón Buezo, de 26 años.
Sin embargo, el primer fallecido, que quedó a un costado de la cinta asfáltica, no pudo ser identificado, únicamente se le calcularon unos 30 años de edad.
En otras noticias consulte: Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinula
Ataque armado en Escuintla con dos fallecidos
En una segunda emergencia, el mismo cuerpo de rescate acudió al kilómetro 83.6 de la carretera entre los municipios de la Democracia y Siquinalá, departamento de Escuintla. En ese lugar, los paramédicos encontraron a dos hombres tendidos en el asfalto, con varias heridas de bala en el cuerpo.
Tras el diagnóstico, paramédicos reportaron que uno de los afectados falleció en el lugar y que el segundo estaba herido de gravedad, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.
Sin embargo, al llegar al centro asistencial, se confirmó que el herido había fallecido, por lo que se gestionaron las acciones con forme a la ley.
Chacaj informó que uno de los fallecidos en este incidente armado es Benedicto Vega, de unos 55 años, mientras que la persona que falleció en el hospital no fue identificada, pero se le calcularon al menos 50 años.
En el lugar del accidente quedó tirada una motocicleta, en donde posiblemente se viajaban las víctimas mortales, narró Chacaj.
Con información del periodista David Alvarado de Emisoras Unidas FM.