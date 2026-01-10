Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinula

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios informó que durante la madrugada de este sábado (10/01/2026) fueron localizados dos cuerpos envueltos en sábanas en un área boscosa que conduce de San José Pinula hacia residenciales San José.
La entidad explicó que, tras varias acciones de trabajo, "se efectuó la recuperación de dos cuerpos envueltos en sábanas, los cuales estaban enterrados a tres metros de profundidad".
La entidad precisó que las víctimas permanecían en estado de descomposición. Después de los trámites de rigor, el Ministerio Público ordenó que los restos humanos fueran trasladados hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, (INACIF).
En ese lugar, ubicado en la zona 3 capitalina, las autoridades realizarán los peritajes correspondientes para identificar a las dos personas encontradas en ese lugar. Mientras tanto, la fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer la procedencia de los cuerpos y la razón por la que habían sido dejados en este sector.
Imágenes compartidas en redes sociales mostraron que los rescatistas llevaron los restos mortales de las personas empacados en bolsas negras, hacia la superficie. Para ese trabajo, los paramédicos utilizaron camillas y lazos, entre otros utensilios.
Asimismo, las fotos mostraron que los restos estaban en un lugar de difícil acceso por la vegetación del área.