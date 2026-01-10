 Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinula
Nacionales

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinula

El área en donde ocurrió el hallazgo de los fallecidos "conduce hacia Residenciales San José", reportaron las autoridades.

Compartir:
El macabro hallazgo se reportó en una zona boscosa de San José Pinula., Bomberos Voluntarios.
El macabro hallazgo se reportó en una zona boscosa de San José Pinula. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios informó que durante la madrugada de este sábado (10/01/2026) fueron localizados dos cuerpos envueltos en sábanas en un área boscosa que conduce de San José Pinula hacia residenciales San José.

La entidad explicó que, tras varias acciones de trabajo, "se efectuó la recuperación de dos cuerpos envueltos en sábanas, los cuales estaban enterrados a tres metros de profundidad".

La entidad precisó que las víctimas permanecían en estado de descomposición. Después de los trámites de rigor, el Ministerio Público ordenó que los restos humanos fueran trasladados hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, (INACIF).

En ese lugar, ubicado en la zona 3 capitalina, las autoridades realizarán los peritajes correspondientes para identificar a las dos personas encontradas en ese lugar. Mientras tanto, la fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer la procedencia de los cuerpos y la razón por la que habían sido dejados en este sector.

Gobernación explica avance en censo de reos y fortalecimiento del Sistema Penitenciario

Las autoridades de Gobernación y de la PNC abordaron temas de su gestión con los diputados.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron que los rescatistas llevaron los restos mortales de las personas empacados en bolsas negras, hacia la superficie. Para ese trabajo, los paramédicos utilizaron camillas y lazos, entre otros utensilios.

Asimismo, las fotos mostraron que los restos estaban en un lugar de difícil acceso por la vegetación del área.

En Portada

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinulat
Nacionales

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinula

08:11 AM, Ene 10
Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión t
Nacionales

Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión

07:49 AM, Ene 10
Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinast
Internacionales

Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinas

08:19 AM, Ene 10
Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopat
Deportes

Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopa

07:02 AM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos