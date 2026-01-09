Gobernación reporta avance en el censo de reos

Funcionarios del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario han acudido al Congreso de la República en distintas ocasiones esta semana para abordar con los diputados y autoridades de ese organismo diversos temas de su gestión.
Inicialmente, el presidente del Legislativo, Nery Ramos, y el diputado Gustavo Cruz conversaron con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para evaluar las estrategias contra la criminalidad que se están implementando en el país.
El titular de la cartera del Interior destacó la ejecución del Plan Centinela, en Escuintla, y la creación de una mesa técnica con el Organismo Judicial y el Ministerio Público. "Esta mesa busca revisar la Ley de Aceptación de Cargos para evitar que criminales reincidentes recuperen su libertad de forma inmediata", explicó.
Asimismo, se dio seguimiento al caso de la fuga de 20 privados de libertad del Centro Carcelario Fraijanes II. En este tema, Villeda les explicó a los legisladores que se avance en las acciones de localización de los prófugos.
Sumado a ello, se indicó que continúan los avances para implementar un nuevo modelo de gestión penitenciaria y mejorar la infraestructura. En ese contexto, se tiene previsto que en mayo se certifiquen las cárceles Renovación I y Cobán, mientras que en Izabal se evalúan terrenos para un nuevo centro de máxima seguridad.
Registro de reos
El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, se reunió en horas de la mañana de este viernes con el ministro Villeda, el director de la PNC, David Custodio Boteo; y el director del Sistema Penitenciario, Jorge López, entre otras autoridades de entidades del Ejecutivo.
En ese contexto, Villeda informó que el censo de reos está a punto de finalizar, pues actualmente se observa un avance del 80 por ciento. Añadió que se espera entregar los resultados en las primeras semanas de febrero de 2026.
"El censo se va a realizar en todos los penales que están bajo la disposición del Sistema Penitenciario. Si no estoy mal, tenemos como fecha límite para realizarlo en un 100 por ciento el 10 de febrero", indicó.
Esta verificación de la cantidad e identidad de personas privadas de libertad fue anunciada desde el año pasado por Villeda, cuando recién asumió funciones al frente de la cartera de Gobernación, como parte de uno de los aspectos principales de su gestión.
El funcionario ha reiterado su disposición para buscar mejorar el control en las prisiones y ha resaltado la importancia de que el sistema de justicia sea fortalecido, por lo que hizo un llamado a los jueces a que tomen "decisiones de altura" en cuanto a lo que dictan en resoluciones, pues depende de estas que hay ciertos casos donde personas que reinciden en la comisión de delitos vuelven a salir libres al poco tiempo de ser detenidos.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.