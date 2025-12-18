 Gobernación recibe donación de China-Taiwán de 252 motocicletas y 10 radiopatrullas
Gobernación recibe donación de China-Taiwán de 252 motocicletas y 10 radiopatrullas

El monto de la donación de motocicletas por parte de China-Taiwán asciende a un estimado de Q8,339,926.

Los vehículos serán puestos de inmediato al servicio de la población., Foto Ministerio de Gobernación
Los vehículos serán puestos de inmediato al servicio de la población. / FOTO: Foto Ministerio de Gobernación

El Ministerio de Gobernación recibió este jueves 18 de diciembre, una donación de China-Taiwán de 252 motocicletas y 10 radiopatrullas para su parque vehicular, para fortalecer las labores de seguridad, investigación e inteligencia, a cargo de distintas dependencias de la fuerza pública.

La distribución estratégica y el funcionamiento inmediato de estas unidades también reforzará las tareas de inteligencia, investigación y operativas frente a la delincuencia. 

Las 202 motocicletas serán asignadas de la siguiente manera: 132 a personal de la Subdirección General de Operaciones (SGO) desplegados en comisarías; 20 a la División de Fuerzas Policiales (DIFEP); 10 a la División de Seguridad Turística (DISETUR); 10 a la División de Protección a la Naturaleza (Diprona); 10 a la Policía de Mercados (Polimerc); y 20 en sedes policiales que serán habilitadas.

Mientras que, la DIGICI recibió 50 unidades motorizadas qué serán utilizadas en el desarrollo de tareas de inteligencia estratégica y operativa. En cuanto a las patrullas, estarán asignadas a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC. El total de este parque motorizado fue donado por la embajada de China (Taiwán).

Plan de seguridad 

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, destacó que esta dotación estratégica forma parte del proceso de fortalecimiento institucional, con el objetivo de modernizar los recursos de las fuerzas de seguridad y elevar la capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.

Villeda manifestó que estas unidades motorizadas desde hoy fueron entregadas a los mandos responsables de la operatividad policial. "La seguridad exige rapidez, exige presencia, y exige capacidad de reacción inmediata. Cada unidad que se incorpora significa más movilidad táctica, mayor cobertura y mejores condiciones para prevenir, investigar y combatir a las distintas estructuras criminales" afirmó.

Ls patrullas entregadas a la SGAIA, reforzarán las acciones de prevención, investigación y combate a la narcoactividad en sus diferentes modalidades a nivel nacional, priorizando la desarticulación de organizaciones criminales, la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos conexos. Este recurso fue adquirido con fondos públicos, cuya inversión asciende a Q388,500 por cada una.

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, enfatizó que estas unidades policiales reforzarán los patrullajes preventivos estratégicos, las operaciones de reacción rápida, el control territorial y la presencia policial en zonas urbanas. Además, indicó que reducirán el tiempo de respuesta, ampliarán la cobertura y mejorarán la interacción directa con la ciudadanía. "Nuestro objetivo es claro: una policía más cercana, más visible, más preventiva y más efectiva", concluyó.

