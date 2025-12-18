Días y rutas con más tránsito en Guatemala: Navidad 2025

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer detalles del comportamiento de la circulación vial en esta temporada de fiestas navideñas y de fin de año. También revelaron cuáles serían los días con mayor carga vehicular y los puntos donde se espera el mayor impacto.
De acuerdo con Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, durante la última quincena del año se dan algunas acciones en coordinación con otras instituciones para atender la situación ante el fuerte movimiento vehicular que se observa, el cual tiene que ver principalmente con el comercio.
"En la Ciudad de Guatemala se están dando algunos movimientos que van relacionados con ofertas, poder ofrecer productos mucho más baratos que lo que está sucediendo en los diferentes departamentos. Entonces, muchos de los usuarios que viven en los departamentos se vienen a la capital en esta temporada", dijo.
Compartió que, sumado a ello, otros viajan para aprovechar el descanso y visitar áreas como el zoológico La Aurora o el Irtra, en la avenida Petapa. También hay una cantidad considerable de eventos, especialmente de juegos pirotécnicos, en áreas comerciales.
"Es oportuno conocer que durante esta semana será la de mayor tránsito del año, porque incluirá el sábado y domingo. Solamente este fin de semana les queda a los usuarios para poder realizar las compras, especialmente en temas de ropa y materiales o ingredientes para hacer la comida de la época", expresó el funcionario municipal.
Rutas con mayor tráfico en la capital
De acuerdo con Montejo, las cuatro rutas que van a tener mayor tráfico van a ser:
- Bulevar Los Próceres.
- Calzada Roosevelt.
- Calzada Aguilar Batres.
- Ruta al Atlántico.
Aunque también hay otras áreas con alta afluencia, como el bulevar Vista Hermosa, el sector de la calzada La Paz, calle Martí, calzada San Juan y bulevar El Naranjo. "Este último ha tenido un gran impacto dentro de la Ciudad de Guatemala derivado de la actividad comercial", enfatizó el entrevistado.
Asimismo, reveló que, a diferencia del año pasado, en la actualidad se cuenta con 70 centros comerciales que están ubicados en villas principales, 32 de ellos son de los más grandes que hay en la república, incluso algunos de ellos son de los mayores en Centroamérica.
Por aparte, compartió que surgen muchas actividades económicas en sectores como la Central de Mayoreo y los mercados de La Terminal, en la zona 4; y El Guarda, zona 11. También se presenta bastante actividad en 23 mercados municipales, los cuales están ubicados entre colonias y barrios.
Surgen otros puntos de mucho mercadeo para la venta de juegos pirotécnicos, como la 9ª avenida de la calzada Roosevelt, sector de la plaza Mariachis, calle Montúfar, La Parroquia. También, de acuerdo con Montejo, se ha visto que en esta época proliferan las ventas en puntos como la península Bethania, Nimajuyú, Justo Rufino Barrios, La Verbena, San Rafael y la colonia Maya.
Plan de acción de la PMT ante tránsito intenso
Montejo compartió que se van a estar dispersando aproximadamente 900 agentes en toda la Ciudad. "Ya no tenemos descansos, ni permisos ni vacaciones", dijo al dar a conocer que la totalidad del personal de la PMT está a disposición de los vecinos en esta temporada.
"Nosotros consideramos que el tránsito, de aquí hasta el día 24 (de diciembre), va a estar intenso. No habrá descanso, por ejemplo, sábado y domingo, sino que va a ser consecutivo", expuso.
En ese contexto, consideró que es necesario tomar medidas para evitar inconvenientes. Por ejemplo, utilizar vehículos de transporte colectivo, taxis o traslado gestionado por medio de plataformas digitales, pues los estacionamientos están "totalmente saturados". Indicó que, incluso los centros comerciales que ofrecen hasta 2 mil o 3 mil espacios para estacionamiento se llenan, y este fin de semana no va a ser la excepción.
Finalmente, Montejo indicó que será a partir del 29 de diciembre y los primeros días de enero de 2026 que se tendrá lo que calificó como la "época con más tranquilidad", ya que la mayoría de personas se va a dedicar a únicamente comenzar con la adquisición de los productos que tienen que ver con uniformes y útiles escolares, por estar aproximándose el inicio de clases.