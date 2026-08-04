Video Impactante del Accidente de Bus en Ruta Interamericana

Un video de 28 segundos reveló cómo ocurrió el aparatoso accidente de un bus extraurbano registrado el lunes 3 de agosto en el kilómetro 104 de la ruta Interamericana, a la altura del cantón Agua Escondida, en jurisdicción de Chichicastenango, Quiché.
Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran que la unidad de transporte se desplazaba aparentemente a excesiva velocidad. Al llegar a una curva, el conductor perdió el control del volante, provocando que el bus derrapara durante varios metros antes de impactar contra el arriate central y terminar volcado sobre la carretera.
El percance dejó escenas de angustia entre los pasajeros, quienes quedaron atrapados o dispersos alrededor de la unidad mientras otros conductores y pobladores se acercaban para auxiliarlos.
Los Bomberos Voluntarios informaron que al menos 17 personas resultaron heridas como consecuencia del accidente. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a las víctimas en el lugar y trasladaron a cuatro de ellas hacia distintos centros asistenciales para recibir atención médica.
DGT impone multa
Tras el hecho, la Dirección General de Transportes (DGT) realizó una inspección a la unidad involucrada, identificada con placas C-335BJK, y detectó que no contaba con el Sistema Limitador de Velocidad (SLV), un dispositivo de uso obligatorio para este tipo de transporte público.
Como resultado de la inspección, la DGT impuso una multa de Q20 mil 11.40, al considerar que la unidad incumplía con la normativa vigente en materia de seguridad para el transporte extraurbano.
La institución recordó que el Sistema Limitador de Velocidad busca reducir el riesgo de accidentes al restringir la velocidad máxima de circulación de los buses y reiteró que su instalación es obligatoria.
Finalmente, la Dirección General de Transportes hizo un llamado a los propietarios y operadores de unidades de transporte para que cumplan con las disposiciones legales, mantengan sus vehículos en óptimas condiciones mecánicas y cuenten con todos los dispositivos de seguridad exigidos, con el fin de prevenir accidentes y proteger la vida de los pasajeros y demás usuarios de la vía.