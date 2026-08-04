 Detienen a ladrón de motos en la zona 8
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“Por ladrón, me robé una moto”: así exhibieron a un presunto robamotos en la zona 8

Presunto robamotos termina amarrado a un poste en la calzada Atanasio Tzul.

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Difunden videos de presunto ladrón amarrado a un poste tras ser retenido por vendedores en la zona 8 capitalina., Captura de pantalla video de Facebook.
Difunden videos de presunto ladrón amarrado a un poste tras ser retenido por vendedores en la zona 8 capitalina. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que vendedores retuvieron a un hombre señalado de intentar robar una motocicleta en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la versión de testigos, el sospechoso fue sorprendido cuando presuntamente intentaba llevarse una motocicleta estacionada en el sector. Al verse descubierto, habría intentado escapar, pero la presencia de numerosos comerciantes y transeúntes impidió que lograra su objetivo.

Las imágenes muestran que el hombre fue amarrado a un poste ubicado a un costado de la vía pública. Además, los vendedores le colocaron un cartel con la frase: "Por ladrón, me robé una moto", mientras decenas de personas observaban la escena.

Lo señalan de asaltos y robo de motocicletas 

Según los comerciantes, el hombre sería el presunto responsable de varios asaltos y robos de motocicletas registrados en el sector, aunque estas acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades.

En los videos también se escucha a varios vendedores expresar su molestia, asegurando que, aunque fuera entregado a las autoridades, "iba a salir libre". Mientras tanto, el señalado negó haber cometido algún hecho delictivo y rechazó las acusaciones en su contra.

La intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) evitó que la situación escalara. Los policías retiraron al hombre del lugar antes de que fuera agredido por la multitud y lo trasladaron a una comisaría, donde se determinará su situación legal conforme al debido proceso.

Hasta el momento, la PNC no ha brindado detalles oficiales sobre una posible captura o los cargos que podrían presentarse contra el señalado. Tampoco se ha informado si existe una denuncia formal por el presunto intento de robo de la motocicleta.

Las autoridades recuerdan que, aunque la colaboración ciudadana puede contribuir a prevenir delitos, corresponde exclusivamente a las instituciones de seguridad y justicia investigar los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la ley.

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