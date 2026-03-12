El actor que arruinó escenas íntimas con Nicole Kidman

Nicole Kidman admitió una experiencia incómoda al rodar escenas de intimidad con Alexander Skarsgård en la exitosa serie "Big Little Lies", generando sorpresa por un detalle tan cotidiano como inesperado: el mal aliento ocasionado por un sándwich de falafel.
Durante su participación en el pódcast "Las Culturistas", conducido por Matt Rogers y Bowen Yang, la actriz australiana compartió que el aliento de su coprotagonista, tras haber comido falafel antes de grabar, dificultó las escenas románticas.
"Cuando Alexander Skarsgård comió un sándwich de falafel antes de filmar, le dije: ‘No, no, no, Alex. Se supone que debo estar enamorada de ti y besarte; guarda el falafel ahora’", relató.
Nicole Kidman aseguró que el mal aliento representa una verdadera barrera en su vida personal y profesional.
"No soporto el mal aliento. Esto es un factor decisivo para mí. Podrías ser el hombre más atractivo del mundo y si te me acercas con mal aliento, no. Si digo ‘sopla hacia mí’ y tengo que alejarme, me voy. No podrían ofrecerme suficiente dinero", expresó de forma tajante.
En la primera temporada de "Big Little Lies", emitida por HBO en 2017, Kidman y Skarsgård interpretaron a Celeste y Perry Wright, una pareja en apariencia ideal marcada por la violencia doméstica.
Pese al incómodo incidente, ambos actores recibieron reconocimientos destacados: Kidman ganó el Emmy como Mejor Actriz Principal y Skarsgård obtuvo el galardón a Mejor Actor de Reparto en la 69.ª edición de los Premios Primetime Emmy.
La serie sumó un elenco de peso al contar con Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley, Zoë Kravitz y Meryl Streep, consiguiendo 8 premios de 16 nominaciones en total.
Prioridades personales y una agenda cargada de estrenos
En una conversación con la revista Variety, Kidman abordó por primera vez de forma pública su separación del músico Keith Urban.
"Todavía hay dolor", admitió con sinceridad respecto al proceso, señalando que 2025 ha sido un año de recogimiento y enfoque familiar, una prioridad que aseguró mantener sobre cualquier otro tema personal.
El panorama profesional de Nicole Kidman no se detiene: en este mes debuta la serie "Scarpetta" en Prime Video, donde interpreta a una médica forense en la adaptación de la saga creada por Patricia Cornwell.
Para el otoño, protagonizará la secuela "Practical Magic 2", reencontrándose con Sandra Bullock y con el regreso de Stockard Channing y Dianne Wiest, además de la incorporación de Joey King.
Además, está en pleno rodaje de la tercera temporada de "Lioness" y finalizará el año participando en una nueva película de terror dirigida por Osgood Perkins.