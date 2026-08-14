 Presentadora Alejandra Rubio agredida en salón de belleza
Farándula

VIDEO. Golpean a la presentadora Alejandra Rubio en un salón de belleza en Chiquimula

La influencer hondureña denunció haber sido agredida física y verbalmente en un salón de belleza, luego de reclamar porque no estaba conforme con cómo le estaban dejando el cabello.

Compartir:
Alejandra Rubio, Instagram
Alejandra Rubio / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La reconocida figura pública, Alejandra Rubio, ha presentado una denuncia formal ante las autoridades guatemaltecas tras haber sido víctima de una agresión física en un salón de belleza..

El incidente ha generado una ola de preocupación y debate sobre la seguridad en espacios públicos, especialmente para personalidades del ámbito social y mediático. 

Alejandra Rubio ha hecho pública su experiencia, buscando no solo justicia para su caso, sino también visibilizar la importancia de denunciar cualquier tipo de violencia.

Según el relato de la propia Alejandra Rubio, los hechos tuvieron lugar en un establecimiento ubicado en una concurrida zona de Chiquimula.

La agresión, que se describe como un altercado físico, le habría provocado lesiones leves y un profundo impacto emocional. 

La presentadora hondureña denunció públicamente a través de una transmisión en vivo que le habían dejado mal el cabello y que se lo habían quemado. 

Durante el reclamo, se desató una fuerte discusión con insultos mutuos entre Rubio y el personal/dueño del establecimiento, la cual terminó con gritos, acusaciones de no querer pagar y denuncias de presunta agresión física y verbal.  

Alejandra Rubio mostró marcas en sus brazos y posteriormente emitió un comunicado advirtiendo sobre acciones legales y denunciando amenazas a muerte tras la viralización del caso.

Más detalles

Luego del tenso momento que vivió la hondureña en un salón de belleza de Guatemala, donde denunció haber sido agredida tras expresar que no le había gustado cómo le dejaron el cabello, el estilista dio a conocer su versión de los hechos.

El guatemalteco aseguró que Alejandra Rubio llegó grabando dentro del establecimiento y realizando comentarios negativos durante una transmisión en vivo por TikTok, situación que, según él, incomodó a los demás clientes.

Además, compartió supuestas conversaciones en las que afirma que ya se le habían hecho llamados de atención anteriormente. Mientras las versiones siguen enfrentadas, el caso continúa generando debate en redes sociales.  

También ha expresado su total disposición a colaborar con las autoridades, facilitando toda la información y el material audiovisual que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos. La administración del local ha reiterado su compromiso con la seguridad de sus clientes y empleados, lamentando profundamente lo sucedido.

En Portada

Decomisan teléfonos, drogas y otros ilícitos durante requisa a gran escala en Pavoncitot
Nacionales

Decomisan teléfonos, drogas y otros ilícitos durante requisa a gran escala en Pavoncito

07:45 AM, Ago 14
Camiones chocan en ruta Interamericana; piloto es rescatado con equipo hidráulicot
Nacionales

Camiones chocan en ruta Interamericana; piloto es rescatado con equipo hidráulico

07:03 AM, Ago 14
Motorista fallece en accidente en calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Motorista fallece en accidente en calzada Aguilar Batres

06:27 AM, Ago 14
Presidente envía mensaje a niños de Uganda tocando marimba y ellos le piden venir al paíst
Farándula

Presidente envía mensaje a niños de Uganda tocando marimba y ellos le piden venir al país

07:41 AM, Ago 14
Kylian Mbappé antes de iniciar temporada con Real Madrid: Este año vamos a ganar títulost
Deportes

Kylian Mbappé antes de iniciar temporada con Real Madrid: "Este año vamos a ganar títulos"

08:05 AM, Ago 14

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbolArgentina#ViralesMundial2026FIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar