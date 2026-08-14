Presentadora Alejandra Rubio agredida en salón de belleza

La reconocida figura pública, Alejandra Rubio, ha presentado una denuncia formal ante las autoridades guatemaltecas tras haber sido víctima de una agresión física en un salón de belleza..
El incidente ha generado una ola de preocupación y debate sobre la seguridad en espacios públicos, especialmente para personalidades del ámbito social y mediático.
Alejandra Rubio ha hecho pública su experiencia, buscando no solo justicia para su caso, sino también visibilizar la importancia de denunciar cualquier tipo de violencia.
Según el relato de la propia Alejandra Rubio, los hechos tuvieron lugar en un establecimiento ubicado en una concurrida zona de Chiquimula.
La agresión, que se describe como un altercado físico, le habría provocado lesiones leves y un profundo impacto emocional.
La presentadora hondureña denunció públicamente a través de una transmisión en vivo que le habían dejado mal el cabello y que se lo habían quemado.
Durante el reclamo, se desató una fuerte discusión con insultos mutuos entre Rubio y el personal/dueño del establecimiento, la cual terminó con gritos, acusaciones de no querer pagar y denuncias de presunta agresión física y verbal.
Alejandra Rubio mostró marcas en sus brazos y posteriormente emitió un comunicado advirtiendo sobre acciones legales y denunciando amenazas a muerte tras la viralización del caso.
Más detalles
Luego del tenso momento que vivió la hondureña en un salón de belleza de Guatemala, donde denunció haber sido agredida tras expresar que no le había gustado cómo le dejaron el cabello, el estilista dio a conocer su versión de los hechos.
El guatemalteco aseguró que Alejandra Rubio llegó grabando dentro del establecimiento y realizando comentarios negativos durante una transmisión en vivo por TikTok, situación que, según él, incomodó a los demás clientes.
Además, compartió supuestas conversaciones en las que afirma que ya se le habían hecho llamados de atención anteriormente. Mientras las versiones siguen enfrentadas, el caso continúa generando debate en redes sociales.
También ha expresado su total disposición a colaborar con las autoridades, facilitando toda la información y el material audiovisual que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos. La administración del local ha reiterado su compromiso con la seguridad de sus clientes y empleados, lamentando profundamente lo sucedido.