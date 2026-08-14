¿Es real o IA? La verdad del video viral del “lobo gigante”

Un misterioso animal de largas extremidades y apariencia poco habitual se convirtió en protagonista de las redes sociales luego de que comenzara a circular un video atribuido a Brasil.
Las imágenes muestran a un cánido de gran tamaño caminando durante la noche. La poca iluminación, sus ojos reflejando la luz y, especialmente, la extraordinaria longitud de sus patas hicieron que rápidamente surgieran preguntas sobre lo que aparecía frente a la cámara.
Mientras algunos internautas consideraron que las imágenes podían haber sido creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial, otros fueron mucho más lejos y compararon al animal con un "hombre lobo" e incluso con criaturas relacionadas con leyendas populares.
Sin embargo, la explicación es mucho menos misteriosa: las características del animal corresponden al lobo-guará o aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), una peculiar especie sudamericana cuya apariencia puede resultar sorprendente para quienes nunca la han visto. Es considerado el cánido más grande de Sudamérica.
¿Qué animal aparece en el video?
Una de las características más llamativas del lobo-guará son precisamente sus patas extremadamente largas y oscuras. Su aspecto también destaca por el pelaje rojizo, las grandes orejas erguidas y una melena más oscura alrededor del cuello.
Aunque por su nombre y apariencia suele relacionarse con los lobos, no es un lobo verdadero ni tampoco un zorro. Se trata de una especie particular dentro de los cánidos sudamericanos.
Su singular anatomía resulta especialmente útil para desplazarse por ambientes de vegetación alta. Precisamente esa combinación de patas largas, cuerpo estilizado y grandes orejas puede provocar una percepción todavía más impresionante cuando el animal es observado durante la noche.
Avistamientos de esta especie han sido documentados en distintas regiones de Brasil. Incluso existen registros de ejemplares acercándose a áreas urbanas y parques, donde su aparición también ha provocado sorpresa entre los habitantes.
¿Es peligroso para las personas?
Pese a la inquietante impresión que puede producir en las imágenes, el lobo-guará generalmente evita el contacto con los seres humanos.
A diferencia de la imagen tradicional de los lobos que viven y cazan en manada, esta especie suele tener hábitos solitarios. Su dieta es omnívora e incluye pequeños animales y diferentes alimentos de origen vegetal.
Por ello, cuando uno de estos ejemplares aparece cerca de zonas pobladas, las recomendaciones habituales son mantener distancia, evitar perseguirlo y no intentar capturarlo. En anteriores avistamientos, autoridades ambientales han pedido además mantener alejados a los perros para evitar enfrentamientos con el animal.
Un animal real detrás del misterio viral
La viralización del video demuestra nuevamente cómo una especie poco conocida puede provocar teorías de todo tipo en internet, especialmente en una época en la que las imágenes generadas con inteligencia artificial hacen que los usuarios cuestionen cada vez más aquello que observan en pantalla.
En este caso, aunque las características que despertaron la discusión —patas extraordinariamente largas, pelaje rojizo y una elevada figura— no necesitan una explicación sobrenatural: son precisamente algunos de los rasgos que hacen del lobo-guará uno de los animales más singulares de la fauna sudamericana.