Mixco: Automovilista herido en intento de asalto

Un hombre resultó herido durante un presunto intento de asalto que se registró en horas de la tarde de este jueves, 25 de junio, en la 2ª avenida y 12 calle de la zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados con respecto a un incidente de violencia que había ocurrido en el referido sector, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.
El afectado se conducía a bordo de un vehículo cuando fue atacado por personas desconocidas que aparentemente intentaron despojarlo de sus pertenencias. En ese contexto, fue agredido y quedó lesionado.
Según el reporte de los cuerpos de socorro, los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria al afectado y realizaron las curaciones correspondientes en el lugar, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
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PNC implementa el "plan Semáforo Seguro" para prevenir asaltos
La Policía Nacional Civil (PNC) implementó este lunes, 1 de junio, el "Plan Semáforo Seguro", que se desarrolla en la calzada Roosevelt, anillo Periférico, avenida Reforma y otras vías de alta circulación. Está en desarrollo una serie de acciones de seguridad ciudadana con el enfoque de prevenir asaltos y robos, así como otros delitos contra los ciudadanos.
Esto ocurre tras anunciarse la semana pasada por parte de autoridades de la institución el fortalecimiento de la seguridad en la Ciudad de Guatemala ante el incremento de reportes de robos en distintos sectores.
De acuerdo con la información compartida por la institución, las medidas implementadas permiten identificar a personas que se movilizan en motocicletas y vehículos para garantizar la seguridad y la prevención del delito en los sectores.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7