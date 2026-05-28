 Hombre herido al defenderse de asalto en zona 7
Nacionales

Hombre resulta herido al oponerse a asalto en zona 7

El hecho de violencia ocurrió en la colonia San Martín.

Compartir:
El paciente fue ingresado a un centro asistencial., Bomberos Municipales
El paciente fue ingresado a un centro asistencial. / FOTO: Bomberos Municipales

Un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego durante un ataque armado registrado este jueves, 28 de mayo, en la 15 calle 32-03 de la colonia San Martín, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió presuntamente cuando la víctima se opuso a un asalto, situación que derivó en que fuera atacado con arma de fuego por individuos desconocidos.

El personal de los Bomberos Municipales acudió al lugar para brindarle asistencia médica prehospitalaria al afectado, quien presentaba una herida de bala en la extremidad inferior derecha.

Tras estabilizarlo en la escena, los socorristas trasladaron al paciente hacia la emergencia del Hospital Roosevelt para recibir atención médica especializada.

Las autoridades correspondientes investigan el hecho. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de alguna persona implicada.

PNC refuerza seguridad en la capital ante ola de asaltos

Fueron suspendidos los descansos de los agentes de distintas comisarías para trasladarlos a la Ciudad de Guatemala.

Otro intento de asalto

Desconocidos dispararon contra la conductora de un automóvil cuando transitaba por la 9ª avenida y 13 calle de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, en la colonia Mariscal. El hecho se registró en horas de la mañana de este jueves.

De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, la afectada es una mujer de 26 años de edad que logró ponerse a salvo, por lo que resultó ilesa y únicamente tuvo que ser atendida por presentar crisis nerviosa.

Como parte de las pesquisas, se coordinaron las diligencias en el sector para obtener los posibles indicios que podrían existir. El automóvil donde viajaba la mujer contra la que se cometió el ataque armado resultó con daños en la estructura metálica y en la cristalería tras el incidente armado.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar para resguardar la escena y recabar declaraciones de las víctimas, mientras se desarrollan las pesquisas.

Preliminarmente se conoció que podría haberse tratado de un intento de asalto del que fue víctima esta persona, aunque las investigaciones deberán desarrollarse por las autoridades correspondientes para determinar qué ocurrió.

En Portada

Difunden video de intenso tiroteo en el que un presunto delincuente fue abatido por PNC en ruta Interamericanat
Nacionales

Difunden video de intenso tiroteo en el que un presunto delincuente fue abatido por PNC en ruta Interamericana

02:48 PM, Mayo 28
Gobierno de Guatemala: No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjerast
Nacionales

Gobierno de Guatemala: "No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras"

11:39 AM, Mayo 28
Exigen avances en investigación por desaparición de odontólogot
Nacionales

Exigen avances en investigación por desaparición de odontólogo

01:03 PM, Mayo 28
India retirará la estatua más alta del mundo de Lionel Messit
Deportes

India retirará la estatua más alta del mundo de Lionel Messi

03:15 PM, Mayo 28
Arsenal: Mikel Arteta, el hombre que siempre creyót
Deportes

Arsenal: Mikel Arteta, el hombre que siempre creyó

12:07 PM, Mayo 28

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoCopa del MundoReal Madridredes socialesLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar