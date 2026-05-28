 Más de 60 detenidos en operativos simultáneos
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Más de 60 detenidos en operativos simultáneos vinculados con distintos casos

Los operativos se implementaron en 13 departamentos en seguimiento a casos de extorsión, lavado de dinero y otros delitos.

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Parte de las personas detenidas en operativos desarrollados este jueves, 28 de mayo de 2026., PNC
Parte de las personas detenidas en operativos desarrollados este jueves, 28 de mayo de 2026. / FOTO: PNC

Una serie de operativos simultáneos, que incluyeron 226 allanamientos en 13 departamentos de Guatemala, ha dejado este jueves 28 de mayo la detención de 62 personas implicadas en diversos delitos, entre los que destacan la extorsión, violación, agresión sexual, violencia contra la mujer y hurto. Las acciones, coordinadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público, buscan desarticular estructuras criminales y fortalecer la seguridad ciudadana en el país.

Los allanamientos se llevaron a cabo en departamentos como Guatemala, Retalhuleu, El Progreso, Santa Rosa, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Totonicapán, Izabal, Huehuetenango, Chimaltenango, Quiché, Alta Verapaz y Sololá. Estas diligencias fueron ejecutadas por investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), a través de sus divisiones DIPANDA y DEIC, con el apoyo de otras unidades especializadas.

En el marco de estos operativos, se reportaron 35 capturas específicamente por el delito de extorsión. Las detenciones se concentraron en los municipios de Chinautla, Villa Nueva, Mixco y San Miguel Petapa, en el departamento de Guatemala, así como en Retalhuleu, El Progreso, Santa Rosa y Quetzaltenango.

Entre los detenidos por extorsión, sobresale el caso de Katerin Yesenia Santos Raxón, de 32 años, quien fue aprehendida en Cuilapa, Santa Rosa. En su contra existían siete órdenes de captura por los delitos de extorsión y lavado de dinero u otros activos, lo que la convierte en una figura clave en las investigaciones en curso.

La operación también puso un énfasis en la protección de las víctimas de delitos sexuales y de género. Un total de 27 personas fueron detenidas por violaciones, agresiones sexuales, hurtos y violencia contra la mujer. Estas capturas se realizaron en Suchitepéquez, Totonicapá, Santa Rosa, Izabal, Huehuetenango, Chimaltenango, Quiché, Quetzaltenango, Sololá y Alta Verapaz.

Combate frontal a estructuras delictivas

Las autoridades han reiterado que estas diligencias continúan en desarrollo. El objetivo principal es fortalecer las investigaciones existentes y ejecutar órdenes de captura pendientes, especialmente aquellas relacionadas con estructuras criminales organizadas y otros hechos delictivos que impactan la tranquilidad de los ciudadanos.

La Policía Nacional Civil enfatiza que estos allanamientos forman parte de un seguimiento riguroso a distintas investigaciones. La meta es fortalecer los procesos investigativos y garantizar una mayor seguridad para toda la población guatemalteca.

En ese contexto, la institución de seguridad recordó que están a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 110 y 1561, donde se pueden realizar denuncias de manera completamente confidencial y contribuir activamente a la lucha contra la delincuencia.

¿Seguirán los patrullajes luego del fin del Estado de Prevención?

El pasado 21 de mayo concluyó el período de vigencia de esta medida. La PNC actualizó cómo se manejará ahora la seguridad ciudadana.

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