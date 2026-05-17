 Celebran servicio religioso por el nuevo Fiscal General
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Celebran un servicio religioso para interceder por el nuevo Fiscal General

Frente a la sede del MP, en el Barrio Gerona, varios guatemaltecos celebraron una ceremonia maya y una misa por el nuevo Fiscal General.

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Los organizadores del servicio religioso colocaron un altar para pedir por los guatemaltecos que han sufrido persecusión. , Omar Solís.
Los organizadores del servicio religioso colocaron un altar para pedir por los guatemaltecos que han sufrido persecusión. / FOTO: Omar Solís.

La organización Centinelas organizó un servicio religioso frente a la sede central del Ministerio Público para pedir por el nuevo Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna. En el lugar instalaron varias sillas para simbolizar la unidad del pueblo de Guatemala y un altar en el que colocaron fotografías de quienes han sido procesadas legalmente como parte de un probable plan de persecusión política.

Entre las imágenes que colocaron para el servicio religioso están las fotografías de los líderes comunitarios como Luis Pacheco, Misael Sen, Pedro Ros, Stuardo Campo, Virginia Laparra y el juez Miguel Ángel Gálvez, entre otros. En el mismo lugar, los participantes colocaron una biblia, flores y velas de distintos colores.

Previo a la celebración de una misa, los participantes realizaron una invocación maya, como parte del servicio religioso. El propósito fue pedir que el cambio autoridades en el Ministerio Público (MP) sea significativo.

Previo a la eucaristía y antes de la misa, el Coro de la Parroquia del Santo Hermano Pedro interpretan varios cantos religiosos. La misa estuvo a cargo del padre César Espinoza .

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Rezan por perdón en el servicio religioso

Como parte de la liturgia, el sacerdote César Espinoza pidió entronizar las sagradas escritoras y posteriormente dieron paso a un baile folclórico que estuvo amenizado por baile de marimba. En la danza, mujeres con trajes típicos portaron un canasto adornado con flores, en cuyo centro iba un ejemplar de la biblia.

En nuestra celebración hemos de reconocer que nosotros somos parte de esta estructura de pecado; vamos a pedir perdón por nuestro silencio, por nuestras luchas cómodas, por querer un mejor país y muchas veces solo estar como espectadores y no involucrarnos en los procesos de organización y fiscalización; en procesos transformadores de este país al que amamos", reflexionó Espinoza.

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Durante el servicio religioso, rezaron por varios personajes de la vida política del país. - Omar Solís.

El sacerdote agregó que este es un día importante para el país, de memoria para quienes han estado empujando al país hacia adelante. "La palabra de Dios nos ha venido iluminando durante cerca de 40 días, sumergiéndonos en la esperanza de una Guatemala distinta, más justa y más humana", indicó el religioso.

"Después de la resurrección, Jesús recorre el camino de la luz, mientras los discípulos aún están con miedo ante un imperio que oprime y asesina cruelmente, como fue la crucifixión de su maestro. Ese maestro que encarnó la posibilidad de un nuevo reino de una nueva etapa, donde la justicia restaura, dignifica y hace posible la vida plena para todas y para todos", declaró Espinoza.

Celebran un servicio religioso para interceder por el nuevo Fiscal General | Omar Solís

Celebran un servicio religioso para interceder por el nuevo Fiscal General / Omar Solís

Celebran un servicio religioso para interceder por el nuevo Fiscal General | Omar Solís

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