Nuevo Fiscal General: Opiniones de funcionarios y diputados

Diferentes pronunciamientos han surgido después de que este domingo, 17 de mayo, tomara posesión el fiscal general, Gabriel García Luna, quien estará al frente del Ministerio Público (MP) durante los próximos cuatro años. Funcionarios, diputados y entidades nacionales e internacionales han señalado el inicio de una nueva etapa para Guatemala.
El secretario general de la Presidencia de la República, Juan Gerardo Guerrero, señaló que espera que la llegada del nuevo titular del ente investigador sea el inicio de una institución que vuelva a servirle a la gente "y no a los intereses oscuros", pues enfatizó que el país merece justicia, no persecución selectiva bajo un modelo inquisitivo.
El funcionario indicó que se deja atrás ocho años de "tortura fiscal", en los que miles de guatemaltecos y guatemaltecas fueron investigados, perseguidos o criminalizados de manera ilegal y arbitraria. "Hoy damos un paso hacia esa dignidad recuperada", "hoy, Guatemala inicia un nuevo capítulo", expresó.
Mientras tanto, el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, consideró este domingo como "un día de fiesta", pues mencionó que se pone fin a ocho años en los que una "densa nube negra" se posó sobre la justicia en Guatemala. En su opinión, existió un período marcado por la impunidad, la persecución y el debilitamiento institucional, pero a partir de ahora se enciende la esperanza de construir un sistema verdaderamente justo, independiente y al servicio de la población.
Varios diputados también se han pronunciado sobre la llegada de García Luna. A través de redes sociales, la legisladora oficialista Andrea Reyes señaló que el fiscal general "vino con la esperada agua de mayo", y consideró que ahora toca una "titánica misión" de revisión exhaustiva de los procesos penales que quedaron, principalmente en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la Fiscalía de Operadores de Justicia y las unidades de Asuntos Internos, Anticorrupción, entre otras.
"Y también revisar todos los casos que Consuelo dejó a medias y saboteo, los casos de gran corrupción, de graves violaciones a los derechos humanos y de criminalidad organizada", agregó.
Por su parte, Samuel Pérez, también diputado electo por Semilla, indicó que Guatemala celebra hoy la salida de la anterior jefa del MP, Consuelo Porras, lo que consideró como "el fin de una tiranía muy agresiva contra el país". También señaló la importancia de no olvidar a quienes siguen injustamente en prisión por defender Guatemala y mencionó a los exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Reacciones a nivel internacional
Desde fuera del país también han surgido algunas reacciones durante las primeras horas de gestión del nuevo fiscal general. Entre estas, la de Thomas Peyker, exembajador de la Unión Europea en Guatemala, quien señaló el fin de una fase marcada por irregularidades en el MP y le deseó suerte a García Luna.
"Felicidades y mucha suerte por su nuevo trabajo! Por fin se acaba un periodo de abuso, terror y corrupcion al lado del Ministerio Público de Guatemala", expresó.
En tanto, la embajada de Canadá en Guatemala compartió en sus redes sociales la publicación que hizo el MP durante la madrugada con el primer mensaje de García Luna a la ciudadanía y felicitó al funcionario.
"Nuestras felicitaciones al nuevo Fiscal General y Jefe del MP. Reiteramos nuestro compromiso con la construcción de un estado de derecho en Guatemala", se indicó en el pronunciamiento.