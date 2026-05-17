 Trasladan a 9 lideres criminales en Operativo Hierro Total
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Trasladan a 9 lideres criminales en el "Operativo Hierro Total"

El Ministerio de Gobernación informó que el operativo se está desarrollando este fin de semana e inició el sábado en la madrugada.

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El personal del Ministerio de Gobernación trabajó desde muy temprano el pasado sábado., Ministerio de Gobernación.
El personal del Ministerio de Gobernación trabajó desde muy temprano el pasado sábado. / FOTO: Ministerio de Gobernación.

El Ministerio de Gobernación anunció que está desarrollando el operativo denominado "Hierro Total" con el que se permitieron el traslado de nueve lideres criminales desde la madrugada del sábado recién pasado. La cartera del interior indicó que el operativo durará todo del fin de semana.

Asimismo, revelaron que el traslado de los cabecillas se ejecutó con el objetivo de llevarlos hacia un pabellón de alta seguridad, construido de forma estratégica durante los últimos meses, "bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad operativa, para controlar a estos criminales".

"Esta acción forma parte de una estrategia integral destinada a restablecer el control efectivo del Sistema Penitenciario, para aislar criminales y romper estructuras de mando y comunicación ilícita desde prisión, para fortalecer la seguridad de los guatemaltecos", afirmó el citado ministerio.

Junto a la información, la entidad mostró un video en el que se pudo observar el traslado de varios líderes pandilleros. Los prisioneros fueron llevados a otro centro carcelario bajo fuertes medidas de seguridad.

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Recurso humano en el Operativo Hierro Total

Desde el pasado sábado, las autoridades informaron acerca del operativo asegurando que el mismo se desarrolló con elementos de las fuerzas élite del Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala.

El personal encargado del operativo Hierro Total ingresó desde muy temprano al centro carcelario Renovación 1 para realizar una requisa en el área. Asimismo, hicieron el traslado de los prisioneros hacia otros penales como el de la Granja Penal Canadá, aunque aún se desconocen detalles del procedimiento.

Se prevé que en las próximas horas el Ministerio de Gobernación de a conocer más detalles del operativo, por medio de un reporte o conferencia de prensa. También se esperan detalles de posibles ilícitos encontrados en las celdas, así como detalles de los reos trasladados y los penales a los que fueron enviados.

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