 Panamá rescata un empate ante la India durante gira asiática
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Panamá rescata un empate ante la India en el inicio de su gira asiática

Este fue el primero de los tres amistosos que disputará la selección panameña durante su gira por Asia.

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Acción entre Panamá vs. India
Acción entre Panamá vs. India / FOTO: EFE
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Un gol de alta factura de Omar Valencia desde fuera del área permitió a Panamá rescatar este viernes un empate 1-1 ante India, en el primero de los tres amistosos que disputará la selección centroamericana durante su gira por Asia.

India detectó desde los primeros minutos los espacios que ofrecía la banda izquierda de Panamá y decidió explotar esa zona con balones largos y velocidad para buscar la espalda de la defensa.

La primera ocasión de peligro llegó en el minuto 17, tras una desatención en la salida panameña que permitió a Ryan Williams quedarse con el balón y rematar frente al arco, aunque su disparo se marchó desviado.

Panamá respondió tres minutos después con un remate de media distancia de Josep Jones que tampoco encontró la portería india.

La insistencia del conjunto local encontró premio en el minuto 41. Un balón largo de Akash Mishra a la espalda de la defensa panameña encontró a Williams, quien ganó en velocidad y, en carrera, definió con la derecha ante la salida de De León para poner el 1-0.

El primer tiempo terminó con ventaja india en el marcador.

Empate de Panamá

Panamá mostró una cara diferente tras el descanso, impulsada por los cambios introducidos por el seleccionador hispano-danés Thomas Christiansen.

En el minuto 50, Tomás Rodríguez se descolgó y cedió el balón a Giovany Herbert, cuyo remate llegó sin dificultades a las manos del guardameta indio Gurpreet Singh.

Panamá comenzó a apostar con mayor frecuencia por los tiros lejanos y, en el minuto 63, Omar Valencia probó suerte, aunque su remate se marchó desviado.

La estrategia encontró recompensa cinco minutos después. Iván Anderson cedió el balón a Valencia, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo de la portería india, imposible para Singh, lo que estableció el 1-1.

Panamá tuvo una nueva oportunidad para ponerse en ventaja en el minuto 87, cuando Rodríguez encabezó una descolgada, pero el delantero no pudo concretar el remate ante la presión de la defensa local.

La última ocasión del encuentro llegó en el tiempo añadido (minuto 90+1), cuando Manvir Singh quedó mano a mano con De León. La zaga panameña reaccionó a tiempo para cerrar el espacio y despejar el peligro, con lo que el partido terminó con un empate 1-1.

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Omar Valencia dio el empate de Panamá ante India - @fepafut

*Información EFE. 

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