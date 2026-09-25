Conviteros: Máscaras y Tradición en las Calles de Guatemala

El Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala se transformará este domingo 27 de septiembre en un gran escenario para celebrar una tradición que continúa transmitiéndose entre generaciones.
El Encuentro de Conviteros Guatemala 2026 reunirá a agrupaciones procedentes de diferentes puntos del país, que recorrerán la Sexta Avenida con sus máscaras, vestuarios, personajes, música y coreografías hasta encontrarse en la Plaza de la Constitución.
De acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Cultura y Deportes participarán 139 agrupaciones provenientes de 99 municipios de 20 departamentos.
La actividad comenzará a las 8:00 horas y será gratuita para el público.
Dos recorridos llenarán de color el Centro Histórico
A diferencia de la edición anterior, este año los participantes se movilizarán mediante dos recorridos que avanzarán desde puntos diferentes hasta coincidir en la Plaza de la Constitución.
Uno partirá del sector del Parque de Jocotenango, en la zona 2, y avanzará de norte a sur por la Sexta Avenida. El segundo saldrá desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 1, y se desplazará de sur a norte. Ambos comenzarán a partir de las 8:00 horas.
El acto principal está previsto para las 12:30 horas en la Plaza de la Constitución y, posteriormente, las actividades continuarán durante la tarde.
Debido a la cantidad de participantes y visitantes prevista, las autoridades indicaron que se ha coordinado con las instituciones de tránsito para establecer recorridos y espacios delimitados. También habrá personal encargado de orientar a las agrupaciones y organizar su ubicación durante la actividad.
El Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala se transformará este domingo 27 de septiembre en un gran escenario para celebrar una tradición que continúa transmitiéndose entre generaciones.
¿Qué es un convite?
Aunque para muchos los convites son sinónimo de enormes máscaras, disfraces y baile, detrás de esta tradición existe una historia que se remonta varios siglos atrás.
El Ministerio de Cultura y Deportes explica que la palabra "convite" proviene de convidar, es decir, invitar a compartir. En Guatemala, estas manifestaciones surgieron como una invitación pública vinculada a las festividades patronales de las comunidades.
Sus antecedentes se relacionan con expresiones de la época colonial, entre ellas las mojigangas o desfiles festivos europeos que habrían llegado a Centroamérica entre los siglos XVII y XVIII. Inicialmente estuvieron relacionados con celebraciones religiosas como Corpus Christi y la Inmaculada Concepción.
Con el paso del tiempo, los convites evolucionaron y fueron incorporando nuevos personajes, música, coreografías y elaborados vestuarios.
Actualmente pueden encontrarse desde representaciones tradicionales hasta personajes inspirados en la cultura popular. Sin embargo, detrás de las máscaras permanece un elemento común: el trabajo de agrupaciones que mantienen viva una manifestación cultural característica de sus comunidades.
Más que máscaras y disfraces
Preparar un convite implica meses de organización para muchas agrupaciones. Los participantes deben coordinar bailes y recorridos, mientras artesanos y confeccionistas intervienen en la creación de máscaras y vestuarios.
Precisamente, la convocatoria del Encuentro de Conviteros 2026 destacó a bailadores, artesanos de máscaras y confeccionistas de trajes como parte de los portadores de esta expresión cultural. El lema elegido para esta edición es "Donde hay convite, hay historia viva de los pueblos".
El encuentro busca que agrupaciones con estilos y características diferentes puedan coincidir en un mismo espacio y mostrar al público parte de la diversidad cultural que existe alrededor de esta tradición.