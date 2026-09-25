Manchester City: El juicio del siglo llega a su fin

Tres años y medio después, el juicio del siglo en el futbol inglés llega a su fin. El Manchester City, acusado de 115 irregularidades financieras, será declarado culpable y solo queda conocer cuál es la sanción que caerá sobre el club mancuniano.
Descenso, pérdida de puntos, sanciones económicas e incluso la retirada de títulos revolotean sobre un club que ha recibido el cántico de "sabemos que sois unos tramposos" durante años en Inglaterra.
Según la prensa inglesa, el City será declarado culpable de 114 de los 115 cargos de los que le acusó la Premier en febrero de 2023. El club siempre ha defendido su inocencia, hasta el último momento. En un comunicado a la desesperada, el City ha dicho que el proceso legal sigue en marcha. Sin embargo, ya nadie se lo cree.
Posibles sanciones
Después de muchos años de incertidumbre sobre si las maniobras financieras del City, comprado en 2008 por Emiratos Árabes Unidos, eran legales, la Premier se lanzó con una denuncia agresiva y poniendo en jaque los cimientos del futbol inglés. Las acusaciones cubrían una década, entre 2009 y 2018, y salpicaban a la mayoría de grandes éxitos del equipo.
Tres Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield quedan con un interrogante. Se sopesa que se les puedan retirar esos títulos y que el Manchester United y el Liverpool sumen nuevas ligas.
Se especula con un descenso a divisiones inferiores, con prohibición de fichar, con la salida de grandes estrellas, con compensaciones económicas a los clubes que descendieron y que no entraron en Europa durante esos años. Al City se le viene encima un problema de dimensiones galácticas que hasta el momento pensaba que podrían esquivar gracias a los mejores abogados del mundo.
Pero tras años de litigio, solo ha derribado uno de los 115 cargos.
Los cargos de los que se acusó al Manchester City
Los cargos de los que se acusó al City son los siguientes:
- 54 por no dar información financiera precisa entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018
- 14 por no dar los detalles de los pagos a jugadores y entrenadores en esas mismas temporadas
- 5 por no cumplir con las reglas de la UEFA, incluyendo el 'fair play' financiero entre 2013-2014 y 2017-2018
- 7 por violar las normas financieras de la Premier entre 2015-2016 y 2017-2018
- 35 por no cooperar con las investigaciones de la Premier entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.
*Información EFE.