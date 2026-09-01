Enzo Fernández es nuevo jugador del Manchester City

El Manchester City hizo oficial este martes, en el cierre del mercado de fichajes, la incorporación del argentino Enzo Fernández, procedente del Chelsea, en una operación valorada en 125 millones de libras (145 millones de euros). La cifra representa un nuevo récord para el conjunto dirigido por los ‘cityzens’ y coloca al centrocampista como el traspaso más costoso en la historia de la Premier League, igualando el monto pagado por el Liverpool por Alexander Isak.
La salida de Fernández del Chelsea se produjo después de varias semanas marcadas por la tensión. El argentino había dejado entrever desde mayo su intención de abandonar Stamford Bridge y, posteriormente, quedó fuera de las convocatorias ante Luton Town y en el compromiso disputado este domingo. La relación entre el futbolista y el entorno del club se había deteriorado, mientras que el Chelsea inicialmente estableció en 120 millones de libras el precio para permitir su salida. Aunque el City no cumplió con el plazo que los ‘Blues’ habían fijado para recibir una propuesta, el desenlace de la situación terminó acelerando las negociaciones.
El nuevo destino de Enzo Fernández
Fernández pone así punto final a una etapa de tres temporadas en el Chelsea, donde disputó 170 encuentros desde su llegada en 2023 procedente del Benfica. Durante ese periodo, el mediocampista argentino marcó 31 goles y registró 30 asistencias. El conjunto londinense había desembolsado entonces 121 millones de euros por su fichaje. Ahora, el Chelsea recupera una cantidad incluso superior, mientras que el City incorpora a un futbolista que considera capaz de fortalecer considerablemente su centro del campo.
La operación completa un mercado de enormes dimensiones para el Manchester City, que ha invertido alrededor de 450 millones de euros en nuevas incorporaciones, entre ellas Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi y Mathys Detourbet.
Al mismo tiempo, el club ha ingresado cerca de 330 millones mediante diferentes salidas. Antes de concretarse su llegada al City, Fernández se despidió del Chelsea con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, en el que reconoció que su decisión no fue sencilla y agradeció a los aficionados, compañeros y trabajadores del club por los años compartidos. Con su llegada al conjunto de Mánchester, el argentino inicia ahora un nuevo capítulo de su carrera y lo hace convertido en protagonista del fichaje más caro que ha registrado el fútbol inglés.