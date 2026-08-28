 Manchester City derrota a Crystal Palace en Premier League
Deportes

Manchester City gana y Erling Haaland marca doblete

Además del futbolista noruego, Rayan Cherki también se acreditó dos goles en el partido ante Crystal Palace.

Compartir:
Erling Haaland celebrando gol ante Crystal Palace
Erling Haaland celebrando gol ante Crystal Palace / FOTO: @ManCityES
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Rayan Cherki demostró una vez más que es el jugador más creativo de este Manchester City. El francés, con libertad en la media punta, marcó dos grandes goles, uno de regateador hasta la cocina y otro con un disparo desde fuera del área para doblegar por 1-4 al Crystal Palace, que además fue la primera víctima de Erling Haaland esta temporada.

El noruego, que no había visto puerta en los dos primeros partidos, abrió el marcador en el minuto 17 al rematar de cabeza un envío de Antoine Semenyo. Haaland, ya sin su característico pelo largo, elevó con su remate de cabeza la pelota por encima de Dean Henderson en un bello tanto.

Es la primera vez que el City de Enzo Maresca se pone por delante en un partido después de perder la Community Shield contra el Arsenal y de remontar al Bournemouth en Premier. Para Haaland, que estrena su cuenta goleadora este curso, este tanto convierte Selhurst Park en su estadio favorito en Inglaterra solo por detrás del Etihad Stadium. En la casa del Palace ha marcado ya seis tantos.

Pese a que los 'Sky Blues' pudieron haber sentenciado en la primera mitad, el Palace gozó de alguna buena ocasión para empatar, sobre todo una de cabeza de Tyrick Mitchell, pero el partido se marchó con el 0-1 al descanso.

Segunda parte llena de goles

Sin cambios para la segunda mitad, Cherki sacó la varita. Con mucha libertad en la posición del '10', el francés regateó a tres jugadores con la pelota pegada al pie y sorprendió a todos al tocarla lo justo con la puntera para superar a Henderson. Golazo para Cherki, que lo celebró desafiante frente a la grada de los 'Eagles'.

El 0-2 parecía matar el duelo, pero nada más sacar de campo, Elliot Anderson, del que se burlaba la afición local con sus cánticos, comparándole con Adam Wharton, cometió una falta a unos metros de la frontal y Yeremy Pino se encargó de ejecutarla.

El disparo del español, directo a una escuadra, tocó en la madera, rebotó en una mano de Donnarumma y entró en la portería. Oficialmente, tanto en propia puerta del italiano. Extraoficialmente, golazo de Pino.

El Manchester City logra dramático triunfo en su estreno en la Premier League

Enzo Maresca respiró tras un estreno sufrido; el Manchester City remontó al Bournemouth en el tramo final y consiguió su primera victoria de la temporada con un cierre dramático.

Pero el intento de remontada del Palace se cercenó ahí. Tres minutos después de la falta de Pino, Cherki volvió a destaparse con un disparo desde la frontal que tocó lo justo en Chris Richards para cambiarle la trayectoria a Henderson.

Partido visto para sentencia y que permitió varios estrenos. En el Palace, el de Oscar Mingueza y en el City, el de Ayyoub Bouaddi, fichado del Lille a cambio de 96 millones este verano.

En los últimos instantes, Haaland aprovechó una asistencia de Phil Foden para firmar su primer doblete del curso. Los de Maresca suman dos triunfos en dos partidos y se colocan líderes provisionales de la tabla, a la espera del resto de resultados, mientras que el Palace es colista con cero puntos en dos jornadas y seis goles encajados.

Foto embed
Manchester City ganó en la Premier League y Erling Haaland hizo doblete - @ManCityES

*Información EFE.

En Portada

TSE explica fechas límite para funcionarios interesados en postularse en 2027t
Nacionales

TSE explica fechas límite para funcionarios interesados en postularse en 2027

11:35 AM, Ago 28
Piloto es rescatado tras volcar vehículo de transporte pesado en San Miguel Petapat
Nacionales

Piloto es rescatado tras volcar vehículo de transporte pesado en San Miguel Petapa

12:36 PM, Ago 28
Guatemala expresa condolencias por fallecimiento del rey noruego Harald Vt
Nacionales

Guatemala expresa condolencias por fallecimiento del rey noruego Harald V

02:15 PM, Ago 28
¡Otro paso hacia los mil goles! Cristiano da el triunfo al equipo Al Nassr t
Deportes

¡Otro paso hacia los mil goles! Cristiano da el triunfo al equipo Al Nassr

02:21 PM, Ago 28
Inundación repentina en Nepal: Retoman labores de rescate y hay más de 2 mil desaparecidost
Internacionales

Inundación repentina en Nepal: Retoman labores de rescate y hay más de 2 mil desaparecidos

02:19 PM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolCopa CentroamericanaPNCEstados Unidosredes socialesSeguridadFIFAEE.UU.Seguridad vialViolencia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar