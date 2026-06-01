El hijo de Zinedine Zidane jugará el Mundial con Argelia

El apellido Zidane volverá a una Copa del Mundo 20 años después: Luca defenderá el arco de Argelia siguiendo el legado mundialista de su padre, Zinedine.

La selección de Argelia contará con Luca Zidane en la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El guardameta del Granada ha sido incluido en la lista definitiva de 26 jugadores tras superar satisfactoriamente la fractura de mandíbula y mentón que sufrió a finales de abril. Después de una intervención quirúrgica exitosa y de varias semanas de recuperación, el arquero regresó a los entrenamientos con normalidad, utilizando una máscara protectora como medida de precaución.

La convocatoria supone un importante reconocimiento para el hijo del legendario exfutbolista francés Zinedine Zidane, quien ha sido una pieza fundamental para Argelia durante la fase de clasificación. Luca se perfila además como el portero titular del combinado africano en una cita mundialista que representa uno de los mayores desafíos de su carrera. Desde el club andaluz valoraron positivamente la noticia y destacaron el trabajo realizado por el futbolista durante los últimos meses.

? Luca Zidane, convocado por la selección de Argelia para disputar el Mundial — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) May 31, 2026

Segunda generación de la familia Zidane en Mundiales

"Esta convocatoria supone un nuevo reconocimiento al trabajo y rendimiento de Luca Zidane, que volverá a defender la portería de la selección argelina en una competición de máximo nivel", señaló el Granada en un comunicado oficial.

El guardameta se incorporará en las próximas horas a la concentración de Argelia, selección que disputará encuentros amistosos de preparación frente a Países Bajos y Bolivia antes de su estreno mundialista. El debut de los argelinos está programado para el próximo 17 de junio ante Argentina.

La presencia de Luca Zidane en el Mundial añade un nuevo capítulo a la historia de una de las familias más reconocidas del fútbol. Su padre, Zinedine Zidane, disputó tres Copas del Mundo con Francia: la de 1998, en la que fue una de las figuras del equipo campeón; la de 2002, en Corea del Sur y Japón; y la de 2006, en Alemania, torneo en el que condujo a los franceses hasta la final. Ahora, casi dos décadas después de la última participación mundialista de "Zizou", su hijo tendrá la oportunidad de representar a Argelia en el escenario más importante del fútbol internacional.

Zinedine Zidane levantó la Copa del Mundo de la FIFA en Francia 1998 - FIFA

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