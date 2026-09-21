 Receta de crema para fresas: dulce y cremosa en minutos
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¿Cómo preparar la crema para las fresas? Receta para que quede cremosita, dulce y con el espesor ideal

Preparar fresas con crema en casa es fácil, pero lograr que la mezcla quede dulce, cremosa y con el espesor perfecto tiene su secreto.

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Fresas con crema, Screenshot
Fresas con crema / FOTO: Screenshot
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Para preparar unas buenas fresas con crema, el primer paso es elegir fruta fresca, lavarla y desinfectarla correctamente.  Después, se deben retirar las hojas y cortar las fresas por la mitad o en trozos pequeños, dependiendo de la presentación que se quiera dar al postre.

El secreto está en conseguir una crema dulce, suave y suficientemente espesa para que cubra las fresas sin convertirse en una mezcla demasiado líquida.  Esta consistencia permite que cada porción tenga una combinación equilibrada entre la acidez natural de la fruta y el sabor dulce de la crema.

Para la preparación pueden utilizarse ingredientes sencillos que se encuentran fácilmente en supermercados. Una alternativa popular en Guatemala combina leche condensada, leche evaporada, media crema, crema agria, vainilla y una pequeña pizca de sal.  Esta mezcla permite obtener una preparación cremosa y con un dulzor que puede ajustarse al gusto.

Una vez que los ingredientes estén listos, se colocan en la licuadora y se mezclan hasta obtener una textura homogénea. Es importante no excederse con la cantidad de líquido, ya que esto puede hacer que la crema pierda el espesor deseado.

Tips para tus fresas con crema

Otro consejo para mejorar la textura es refrigerar la preparación antes de servirla. El frío ayuda a que la mezcla tome mayor consistencia y hace que el postre resulte todavía más refrescante. Cuando las fresas ya estén limpias y cortadas, se colocan en un recipiente o vaso y se agrega la crema encima.

También pueden prepararse en capas, alternando fruta y crema para conseguir una presentación más atractiva. Para quienes buscan una textura todavía más firme, existen versiones que incorporan queso crema o crema para batir.

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Mantener los ingredientes fríos y refrigerar la preparación antes de servir puede ayudar a conseguir una consistencia más estable. Las fresas con crema pueden disfrutarse como postre después de una comida, durante una reunión familiar o incluso como una opción para vender.

En Guatemala, esta preparación también se ha convertido en una alternativa popular para pequeños emprendimientos de postres.

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