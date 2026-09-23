 Detienen a presunto integrante de la banda “El Canche”
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Detienen a presunto integrante de la banda “El Canche”

La estructura criminal se dedica al robo de vehículos y motocicletas.

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El presunto integrante de la banda de roba carros "El Canche" fue trasladado ante el juzgado correspondiente., PNC
El presunto integrante de la banda de roba carros "El Canche" fue trasladado ante el juzgado correspondiente. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron a un hombre por ser presunto integrante de una banda delictiva denominada "El Canche", la cual se dedica al robo de motocicletas y vehículos. El operativo se llevó a cabo en un sector de la aldea El Pilar, La Democracia, en el departamento de Escuintla.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el individuo de 19 años de edad fue interceptado durante acciones implementadas por agentes de la institución a través de la implementación del Plan Centinela, puesto en marcha ante el repunte de hechos delictivos en esa localidad.

Al momento de ser interceptado por los agentes de la Comisaría, el sospechoso se conducía en una motocicleta que registra reporte de robo desde el 17 de noviembre de 2021.

Según las investigaciones, el detenido sería presunto integrante de la estructura "El Canche", la cual está bajo investigación de las autoridades en seguimiento de casos de robo y hurto de vehículos.

El pasado 20 de septiembre, tres hombres señalados de pertenecer a esta estructura fueron capturados con dos vehículos con reporte de robo en el kilómetro 89 de La Democracia, Escuintla.

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