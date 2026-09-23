 Lamine: “El Balón de Oro debe premiar al jugador diferente”
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Lamine Yamal: “El Balón de Oro debería premiar al jugador diferente”

Para Lamine Yamal, el Balón de Oro no debe depender de “los goles ni de los títulos”, sino reconocer al jugador que tiene “esa magia”.

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Partido entre Barcelona y Feyenoord por la Champions League - EFE
Partido entre Barcelona y Feyenoord por la Champions League / FOTO: Agencia EFE
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Lamine Yamal volvió a pronunciarse sobre sus aspiraciones al Balón de Oro y defendió que el prestigioso galardón debe reconocer algo más que las estadísticas individuales. El atacante del FC Barcelona considera que la magia, la creatividad y la capacidad de emocionar a los aficionados son aspectos fundamentales para distinguir a un futbolista. "El Balón de Oro debería recaer en el jugador diferente, el que quieres ir a ver, el que tiene esa magia, que te hace sonreír, que te da ganas de ir al fútbol solo para verle", expresó en una entrevista publicada este miércoles por el diario francés L'Équipe, de cara a la ceremonia del próximo 26 de octubre.

El joven delantero también dejó claro que su visión del premio está vinculada a grandes referentes del fútbol mundial, como Lionel Messi y Ronaldinho. "No tiene que ver con el número de goles que marcas, ni con otras cosas. Cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores diferentes que te hacen soñar", afirmó. Yamal, quien considera que su estilo de juego constituye su principal argumento para ganar el reconocimiento, también destacó los títulos conquistados con el Barcelona y el valor de sus actuaciones con la selección española. "Creo que todos los que ven fútbol saben cuáles son mis argumentos. En el campo me divierto, juego bien, como me gusta. Además, he tenido la suerte de ganar muchos títulos con el Barça y ya van dos años así. Y he podido ganar el más importante, el Mundial", señaló. Sobre este último logro, añadió: "He ganado el Mundial y eso me da un plus".

Lamine Yamal se ve conquistando el galardón

Más allá de sus aspiraciones individuales, Yamal aseguró que su ambición pasa por seguir creciendo como futbolista y contribuir a que el Barcelona conquiste nuevos títulos. El internacional español afirmó que ha ganado madurez y que trabaja diariamente para mejorar sus registros. "Siempre trato de superarme. Si la temporada pasada hice 200 regates, esta voy a intentar hacer 300. Si he marcado 20 goles, voy a intentar marcar 30. Quiero ganar más títulos con el Barça", manifestó. Entre sus principales objetivos se encuentra conquistar la Liga de Campeones, un trofeo que todavía no ha conseguido y que espera levantar en los próximos años. Asimismo, recordó que, aunque ya suma tres ligas, aspira a conquistar seis o siete, e incluso más, y reconoció que el éxito del París Saint-Germain en Europa también alimenta sus ambiciones.

Finalmente, el extremo azulgrana dejó claro que su intención es construir una trayectoria propia y dejar una huella en la historia del fútbol, sin vivir pendiente de las comparaciones. "Siempre apunto lo más alto posible. Juego para marcar la historia (...) Pero no es una obsesión (...) No me comparo con nadie. Quiero ser Lamine Yamal, quiero que me recuerden como Lamine Yamal y espero estar entre los grandes. Creo que tengo la capacidad, los recursos de conseguirlo, que depende de mí", expresó.

Sobre el Balón de Oro, su mentalidad es seguir intentándolo independientemente del resultado: "Si no gano el Balón de Oro, al año que viene tengo que ganarlo. Y si lo gano, quiero tener cinco más. Creo que nunca hay que detenerse, siempre se puede ganar más (...) Esa es mi mentalidad, ganar, ganar, ganar siempre. Y si no gano, vuelvo al año siguiente". 

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Lamine Yamal, jugador del Barcelona - EFE

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