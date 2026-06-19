 Hakimi recibe notificación judicial en pleno Mundial
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- USA USA Australia Australia --
19 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Hakimi recibe notificación judicial en pleno Mundial

por Christoper Chang
La justicia francesa envía a juicio al jugador del PSG Achraf Hakimi - EFE
La justicia francesa envía a juicio al jugador del PSG Achraf Hakimi / FOTO: Agencia EFE

La justicia francesa confirmó el juicio contra el lateral del PSG tras una denuncia por presunta violación presentada por una mujer que asegura haber sido agredida en 2023.

La situación judicial de Achraf Hakimi ha dado un nuevo giro después de que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por la defensa del futbolista marroquí. Como consecuencia, se confirmó la orden de procesamiento y el lateral del Paris Saint-Germain deberá comparecer ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine para responder a las acusaciones de violación que pesan en su contra. La decisión marca una nueva etapa en un caso que ha generado una amplia repercusión mediática desde que salió a la luz en 2023.

La denuncia fue presentada por una joven que aseguró haber conocido al jugador a través de Instagram antes de aceptar una invitación a su domicilio. Según su versión de los hechos, Hakimi habría realizado tocamientos sin consentimiento y posteriormente la habría violado. La denunciante sostuvo durante sus declaraciones ante la justicia francesa que el comportamiento del futbolista fue agresivo y carente de cualquier muestra de afecto. Desde el inicio del proceso, la acusación ha defendido la credibilidad de su relato y ha solicitado que el caso sea examinado en juicio.

¿Hakimi ya no jugará el Mundial?

Por su parte, la defensa de Hakimi ha mantenido una postura firme en favor de la inocencia del internacional marroquí. Su abogada, Fanny Colin, lamentó la decisión de los magistrados y aseguró que diversos elementos del expediente, incluidas supuestas contradicciones en las declaraciones de la denunciante, no fueron valorados de manera adecuada. La representante legal del futbolista considera que existen aspectos relevantes que deberán ser debatidos durante el juicio y confía en que el proceso permita esclarecer completamente los hechos.

Tras conocerse la resolución judicial, Hakimi reaccionó públicamente a través de sus redes sociales. El jugador afirmó que ha esperado durante años la oportunidad de exponer su versión de los acontecimientos ante la justicia. En su mensaje, expresó su confianza en que el juicio permitirá conocer toda la verdad y denunció el impacto que el caso ha tenido sobre su vida personal y familiar. Mientras tanto, la abogada de la denunciante celebró la decisión del tribunal, calificándola como un paso importante para que su clienta pueda ser escuchada en sede judicial.

A pesar de la relevancia del proceso judicial, la situación no tendrá consecuencias inmediatas en el ámbito deportivo. Hakimi continuará formando parte de la selección de Marruecos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y seguirá concentrado con el combinado nacional mientras avanza el procedimiento en Francia. Hasta que exista una resolución definitiva, el futbolista podrá mantener su actividad profesional con normalidad, centrado en los compromisos de su selección y de su club, mientras la justicia francesa se encarga de determinar el desenlace de uno de los casos más mediáticos relacionados con una figura destacada del fútbol internacional.

Foto embed
Achraf Hakimi en conferencia de prensa previa al Brasil vs. Marruecos - Agencia EFE
Etiquetas
JuicioPSGViolaciónAchraf HakimiDestacadasderechos de la mujerCopa Mundial 2026

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver