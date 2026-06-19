Hakimi recibe notificación judicial en pleno Mundial

La justicia francesa confirmó el juicio contra el lateral del PSG tras una denuncia por presunta violación presentada por una mujer que asegura haber sido agredida en 2023.

La situación judicial de Achraf Hakimi ha dado un nuevo giro después de que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por la defensa del futbolista marroquí. Como consecuencia, se confirmó la orden de procesamiento y el lateral del Paris Saint-Germain deberá comparecer ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine para responder a las acusaciones de violación que pesan en su contra. La decisión marca una nueva etapa en un caso que ha generado una amplia repercusión mediática desde que salió a la luz en 2023.

La denuncia fue presentada por una joven que aseguró haber conocido al jugador a través de Instagram antes de aceptar una invitación a su domicilio. Según su versión de los hechos, Hakimi habría realizado tocamientos sin consentimiento y posteriormente la habría violado. La denunciante sostuvo durante sus declaraciones ante la justicia francesa que el comportamiento del futbolista fue agresivo y carente de cualquier muestra de afecto. Desde el inicio del proceso, la acusación ha defendido la credibilidad de su relato y ha solicitado que el caso sea examinado en juicio.

¿Hakimi ya no jugará el Mundial?

Por su parte, la defensa de Hakimi ha mantenido una postura firme en favor de la inocencia del internacional marroquí. Su abogada, Fanny Colin, lamentó la decisión de los magistrados y aseguró que diversos elementos del expediente, incluidas supuestas contradicciones en las declaraciones de la denunciante, no fueron valorados de manera adecuada. La representante legal del futbolista considera que existen aspectos relevantes que deberán ser debatidos durante el juicio y confía en que el proceso permita esclarecer completamente los hechos.

Tras conocerse la resolución judicial, Hakimi reaccionó públicamente a través de sus redes sociales. El jugador afirmó que ha esperado durante años la oportunidad de exponer su versión de los acontecimientos ante la justicia. En su mensaje, expresó su confianza en que el juicio permitirá conocer toda la verdad y denunció el impacto que el caso ha tenido sobre su vida personal y familiar. Mientras tanto, la abogada de la denunciante celebró la decisión del tribunal, calificándola como un paso importante para que su clienta pueda ser escuchada en sede judicial.

A pesar de la relevancia del proceso judicial, la situación no tendrá consecuencias inmediatas en el ámbito deportivo. Hakimi continuará formando parte de la selección de Marruecos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y seguirá concentrado con el combinado nacional mientras avanza el procedimiento en Francia. Hasta que exista una resolución definitiva, el futbolista podrá mantener su actividad profesional con normalidad, centrado en los compromisos de su selección y de su club, mientras la justicia francesa se encarga de determinar el desenlace de uno de los casos más mediáticos relacionados con una figura destacada del fútbol internacional.

Achraf Hakimi en conferencia de prensa previa al Brasil vs. Marruecos - Agencia EFE

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