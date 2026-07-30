Galilea Montijo aclara su problema facial tras parálisis

Galilea Montijo ha respondido de manera contundente a las críticas y especulaciones sobre los cambios en su rostro, surgidas tras su participación en La Casa de los Famosos México 2026.
Usuarios de redes sociales afirmaron que durante la gala del domingo 26 de julio Galilea Montijo mostraba dificultades al sonreír, y que su boca parecía inclinarse notablemente hacia un lado.
La presentadora anunció que prepara un pódcast junto a su doctora para ofrecer una explicación detallada de lo que realmente le ha sucedido, desmintiendo rumores y señalando que su situación va más allá de un simple procedimiento estético.
Durante una emisión del programa Hoy, Galilea Montijo expresó su frustración ante los comentarios vertidos en redes sociales, enfatizando que "la gente habla sin conocimiento".
Esta declaración subraya su postura de que muchas opiniones se emiten sin comprender la complejidad de su situación personal y médica.
Ella ha sido objeto de intensos señalamientos por parte de usuarios que notaron una aparente asimetría en su boca, lo que ha generado un sinfín de conjeturas.
Revela detalles de su situación médica
Galilea Montijo adelantó que el pódcast que prepara abordará su versión de los hechos, prometiendo una transparencia total.
"Voy a hacer un pódcast, con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió", afirmó, dejando claro que el tema es más profundo de lo que se ha especulado.
Además, reveló que ha sido tratada como si padeciera una parálisis facial, una condición que, según sus palabras, se debería a un nervio afectado.
"Me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron", explicó, lo que sugiere una complicación médica que dista mucho de ser un mero retoque estético.
Esta revelación busca poner fin a la ola de críticas y malentendidos, ofreciendo un contexto médico y personal a los cambios observados en su apariencia.
La conductora busca educar al público sobre su experiencia, invitando a la reflexión sobre la ligereza con la que a menudo se juzga la imagen de las figuras públicas.
En la misma conversación, Galilea Montijo reflexionó sobre la constante presión que enfrentan las mujeres respecto a sus cuerpos y la tendencia a juzgarse mutuamente. Aunque aclaró "No pedí sororidad", planteó una pregunta incisiva sobre el comportamiento entre mujeres: "¿Dónde está esta parte de que las mujeres hoy en día no hablen de los cuerpos?".