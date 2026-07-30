 Galilea Montijo aclara su problema facial tras parálisis
Farándula

Galilea Montijo revela la verdad de su problema en el rostro tras sufrir parálisis facial

Durante la gala de La Casa de los Famosos, fue evidente que la presentadora enfrenta problemas debido a los retoques estético a los que se ha sometido.

Compartir:
Galilea-Montijo-emisoras-unidas-abril-2024-5.png,
Galilea-Montijo-emisoras-unidas-abril-2024-5.png / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Galilea Montijo ha respondido de manera contundente a las críticas y especulaciones sobre los cambios en su rostro, surgidas tras su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

Usuarios de redes sociales afirmaron que durante la gala del domingo 26 de julio Galilea Montijo mostraba dificultades al sonreír, y que su boca parecía inclinarse notablemente hacia un lado.

La presentadora anunció que prepara un pódcast junto a su doctora para ofrecer una explicación detallada de lo que realmente le ha sucedido, desmintiendo rumores y señalando que su situación va más allá de un simple procedimiento estético.

Durante una emisión del programa Hoy, Galilea Montijo expresó su frustración ante los comentarios vertidos en redes sociales, enfatizando que "la gente habla sin conocimiento".

Esta declaración subraya su postura de que muchas opiniones se emiten sin comprender la complejidad de su situación personal y médica.

Ella ha sido objeto de intensos señalamientos por parte de usuarios que notaron una aparente asimetría en su boca, lo que ha generado un sinfín de conjeturas.

Revela detalles de su situación médica

Galilea Montijo adelantó que el pódcast que prepara abordará su versión de los hechos, prometiendo una transparencia total. 

"Voy a hacer un pódcast, con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió", afirmó, dejando claro que el tema es más profundo de lo que se ha especulado.

Además, reveló que ha sido tratada como si padeciera una parálisis facial, una condición que, según sus palabras, se debería a un nervio afectado. 

"Me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron", explicó, lo que sugiere una complicación médica que dista mucho de ser un mero retoque estético.

Esta revelación busca poner fin a la ola de críticas y malentendidos, ofreciendo un contexto médico y personal a los cambios observados en su apariencia.

La conductora busca educar al público sobre su experiencia, invitando a la reflexión sobre la ligereza con la que a menudo se juzga la imagen de las figuras públicas.

En la misma conversación, Galilea Montijo reflexionó sobre la constante presión que enfrentan las mujeres respecto a sus cuerpos y la tendencia a juzgarse mutuamente. Aunque aclaró "No pedí sororidad", planteó una pregunta incisiva sobre el comportamiento entre mujeres: "¿Dónde está esta parte de que las mujeres hoy en día no hablen de los cuerpos?". 

En Portada

Juzgado ordena levantar el emplazamiento promovido contra el Mineduct
Nacionales

Juzgado ordena levantar el emplazamiento promovido contra el Mineduc

07:38 AM, Jul 30
Fuerte sismo sacude Guatemala durante la madrugada de este juevest
Nacionales

Fuerte sismo sacude Guatemala durante la madrugada de este jueves

01:17 AM, Jul 30
Villa Nueva: Camión volcado obstaculiza el paso en bajada del Zopet
Nacionales

Villa Nueva: Camión volcado obstaculiza el paso en "bajada del Zope"

07:03 AM, Jul 30
Mujer fallece tras accidente de motocicleta en ruta al Pacíficot
Nacionales

Mujer fallece tras accidente de motocicleta en ruta al Pacífico

06:18 AM, Jul 30
Infantino: Federaciones recibirán $24 millones en 2038t
Deportes

Infantino: Federaciones recibirán $24 millones en 2038

07:57 AM, Jul 30

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAuniversofutbolEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar