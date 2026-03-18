 Galilea Montijo revela el procedimiento estético que la transformó
Farándula

Galilea Montijo confirma que procedimiento estético le dejó el rostro irreconocible

Tras varios días ausente del programa Hoy, la conductora reapareció en la emisión en vivo luego de las críticas por su cambio físico.

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Galilea Montijo, Instagram
Galilea Montijo / FOTO: Instagram

Galilea Montijo sorprendió a la audiencia tras su regreso al programa ‘Hoy’, mostrando un rostro notablemente inflamado a causa de un procedimiento estético que le dejó una apariencia inusual. 

La presentadora tapatía reapareció la mañana de este martes 17 de marzo de 2026, luego de varias semanas fuera del aire, generando inmediatamente revuelo y debate en redes sociales sobre los alcances y riesgos de los tratamientos de belleza entre figuras públicas.

Su ausencia prolongada había dado pie a diversas especulaciones sobre su estado de salud y motivos personales, pero fue su aspecto físico lo que encendió aún más las redes sociales una vez que reapareció.

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Galilea Montijo - Instagram

Usuarios de plataformas digitales, sin rodeos, comenzaron a compararla con la fallecida Irma Serrano "La Tigresa", argumentando que los procedimientos estéticos, lejos de favorecerla, la habían dejado irreconocible.

Frente a la polémica, la producción del matutino optó por evitar primeros planos y utilizar tomas abiertas para no evidenciar el cambio en el rostro de Galilea Montijo.

Durante la transmisión, las cámaras se mantuvieron a distancia y la presentadora buscó cubrir los costados de su cara con el cabello para disimular la hinchazón, según reportes de periodistas de espectáculos.

Existió una clara estrategia desde la dirección del programa para manejar la imagen de Montijo mientras durara la inflamación. No se permitió ningún close-up y las instrucciones internas fueron directas: proteger la imagen pública de la conductora ante cualquier efecto adverso visible.

Galilea revela el motivo: "fue un mal cálculo"

En medio de la especulación, Galilea Montijo decidió romper el silencio y aclarar ella misma la situación durante una sección de belleza. 

Entre bromas y complicidad con su compañera Andrea Legarreta, admitió que se sometió a un tratamiento con agujas antes de salir de vacaciones, pensando que le daría tiempo suficiente para recuperarse. Sin embargo, la hinchazón no cedió como esperaba y terminó enfrentando ante el público las secuelas visibles.

Montijo reconoció con franqueza que estos procedimientos son riesgosos si no se consideran los tiempos de recuperación. 

"Me dejé guiar y ahora pago las consecuencias, cualquiera puede quedar irreconocible si no calcula bien", expresó la conductora, dejando claro que su situación es resultado de un error en la programación de las fechas para el tratamiento.

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