Ninel Conde regresa tras su reciente cirugía estética

Una vez más Ninel Conde acaparó la atención mediática tras reaparecer en las redes sociales luciendo muy cambiada, con un renovado cambio de look que revela que se sometió a un procedimiento estético.
La actriz y cantante desató un debate entre sus seguidores por su apariencia física; mientras algunos aplauden su nueva imagen, otros la compararon con el muñeco Ken, pues aseguran que luce irreconocible.
" Feliz domingo ???Les amo mis bombones ?No se olviden agradecer ??", escribió mentiras mostraba su drástica transformación.
Hace unos días, el público percibió algunas diferencias en su rostro en comparación con sus más recientes apariciones, lo que generó rumores sobre posibles retoques estéticos.
Fue a través de una transmisión en vivo donde los comentarios sobre su nuevo rostro fueron visibles.
Incluso, la periodista de espectáculos, Flor Rubio, reveló que durante un encuentro con la prensa, Ninel Conde habría intentado cubrir su rostro para no dejar ver sus procedimientos, aunque días más tarde compartió en sus redes sociales, fotografías de su nueva apariencia.
Así mismo, reveló que, cansada de su cabellera en tonos miel, decidió reinventarse y realizarse un cambio a uno más rubio, obra del estilista Armandeus Brickell.
Los procedimientos estéticos que tiene
Aunque Ninel Conde ha tratado de no revelar muchos detalles de sus retoques estéticos e intervenciones quirúrgicas que se ha hecho, los cambios han sido cada vez más evidentes.
Uno de los más comentados es su aumento de busto, realizado a finales de los años 90, tras el nacimiento de su hija Sofía, que medios han reportado, habría repetido en varias ocasiones para ajustar forma y tamaño.
En 2019, el cirujano Garo Kassabian compartió un video en el que aplicaba varios tratamientos estéticos a Ninel Conde, entre los que confirmo: Aplicación de botox para suavizar arrugas, un procedimiento llamado Game Changer, para perfilar mandíbula y mentón y un tratamiento Eyebright, enfocado en eliminar ojeras y bolsas en los ojos.
Así mismo, se le atribuyen otros procedimientos, como cirugías en glúteos, pantorrillas y abdomen. Además, intervenciones en el rostro, como levantamiento de cejas, mentoplastia (prótesis en el mentón) e inyecciones de colágeno en labios y pómulos.
Sin embargo, Ninel Conde no ha confirmado, ni desmentido, este tipo de cambios en su cuerpo.