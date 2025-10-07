 Demi Lovato deslumbran en París con su nuevo look
Farándula

Demi Lovato acapara la atención en París con su nuevo rostro

La cantante dejó a todos impresionados con su sorprendente transformación física durante su llegada al desfile de Coperni en la Semana de la Moda.

Demi Lovato, Instagram
Demi Lovato / FOTO: Instagram

Demi Lovato causó revuelo en el Paris Fashion Week al lucir irreconocible durante el desfile de Coperni.

Esta última aparición ha causado mucho revuelo en redes sociales donde se le critica por su impresionante pérdida de peso y, por otro lado, lo que algunos especulan como posibles retoques estéticos en el rostro.

"Tan bonita que era, ya se ve una más del montón", escribió una usuaria en Instagram, seguida por muchos otros comentarios en la red social.

Demi Lovato - Instagram

Demi Lovato asistió al desfile de Coperni Spring/Summer 2026, luciendo un ajustado body negro de cuello alto y mangas largas, combinado con medias negras, tacones de punta fina y un abrigo de pelo verde lima sobre los brazos.

Algunos especularon sobre posibles retoques estéticos, aunque no se sabe si su apariencia se debió a la iluminación, al maquillaje o a algún procedimiento.

Pese a los comentarios que recibió durante el evento de moda, no cabe duda que Demi Lovato se encuentra en un momento clave de su vida: en plena transición hacia una nueva etapa artística y como recién casada con el también músico Jordan "Jutes" Lutes.  

Su transformación

Demi Lovato sorprendió a sus fans con un nuevo cambio en su rostro y figura.

La cantante y actriz estadounidense encendió las alarmas al mostrar una cintura visiblemente más pequeña. En redes sociales, los usuarios se preguntan: "¿Qué le pasó?"

Esto rápidamente inició rumores de que la famosa de 32 años había usado un popular medicamento llamado Ozempic, afirmaciones que habían comenzado hace unos días, cuando publicó una selfie desde el baño.

Otros, sin embargo, apuntaron que se trata de cirugía plástica.

En 2024, durante una entrevista en el podcast "Podcrushed", dijo que tenía un equipo de tratamiento que le ayuda a mantenerse en recuperación de la bulimia que padecía desde hace aproximadamente 6 años.

Demi Lovato perdida de peso - Instagram

