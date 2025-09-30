Anitta Impacta con Nuevo Cambio de Look en París

Belinda, Anitta, Renata Notni y Samadhi Zendejas brillaron como nunca en Le Défilé. Liberté, Égalité, Sororité ‘You're Worth It’ de L’Oréal Paris durante Paris Fashion Week 2025.
Los beauty looks de las artistas latinas, desde el maquillaje hasta peinados y uñas, marcaron la pauta de lo que veremos en belleza este año: pieles luminosas, labios glossy y cabellos con acabados perfectos que se pueden adaptar a cualquier ocasión.
La cantante brasileña Anitta llegó a la pasarela como una diosa moderna envuelta en una capa roja vibrante con bordados negros que ya de por sí robaba todas las miradas.
Su cabello largo, liso y con raya al centro lucía súper pulido, tipo glass hair, uno de los estilos más virales porque da ese efecto espejo sin frizz y con mucho brillo.
En el maquillaje optó por una piel mate en acabado velvet. Sus ojos se ven intensos gracias a sombras en tonos tierra y cobrizos, colores cálidos que contrastaban a la perfección con su rubor rosado. En los labios, un nude glossy y delineado marrón para equilibrar el look de manera sofisticada.
Sin embargo, lo que llamó la atención de los presentes fue su nueva y renovada imagen. Luego de someterse a una cirugía estética, Anitta mostró un nuevo rostro.
¿Qué se hizo?
Si alguien ha sido abierta con las mejoras estéticas que se ha practicado es la cantante brasileña Anitta, quien está orgullosa de sus procedimientos aplicados desde que empezó su carrera.
Recientemente acaparó la atención por sus evidentes cambios, que los fans notaron de inmediato; entre ellos destacan: contornos más definidos en su rostro, nariz más respingada y labios más voluminosos.
La misma Anitta reveló anteriormente que esto se ha hecho:
- - Rinoplastia o modificación de la nariz para hacerla más delgada.
- - Mentoplastia o implante de mentón para dar proporción al rostro.
- - Aplicación de bótox en la parte superior del rostro.
- - Eliminación de las bolsas de Bichat para reducir las mejillas.
- - Rellenos con ácido hialurónico o fillers en diversas partes, como los pómulos.
- - Inyecciones de colágeno o ácido hialurónico, también en los labios, incluyendo un "Lip Lift" en el labio superior para acortar la distancia entre la nariz y el labio.
- - Diseño de sonrisa con blanqueamiento dental.- "Ponytail Lift", un lifting sutil inspirado en el efecto visual de hacerse una coleta alta que realza las cejas, el contorno y suaviza las líneas faciales.
- - Terapia regenerativa con lipotransferencia con el uso de grasa enriquecida con factores de crecimiento para mejorar la piel, reducir las arrugas y acelerar las recuperaciones postoperatorias.