 Belinda deslumbra en bikini y enciende las redes sociales
Farándula

Belinda hace arder las redes con un acercamiento a su atributos en bikini

La cantante compartió un adelanto de la canción que lanzará mañana junto a Sebastián Yatra y sin duda el video completo dejará sin aliento a sus fans.

Belinda, Instagram
Belinda / FOTO: Instagram

Falta poco para el lanzamiento de la canción de Belinda junto a Sebastián Yatra; sin embargo, los intérpretes han dado un adelanto de lo que se podrá ver en su colaboración.

 Las imágenes elevaron la temperatura en las redes sociales, pues ambos aparecen en traje de baño; ella en un sexy bikini y él, en un short, en medio de la naturaleza .

"El verano 2025 se fue, pero nos quedó la CANCIÓN PARA REGRESAR✨?❤️‍???☀️?⛵️? este jueves 25 de septiembre!!", se lee en el post conjunto, en el que también están etiquetados Lucho RK y Gente de Zona. 

@belindatok

El verano 2025 se fue, pero nos quedó la CANCIÓN PARA REGRESAR✨🔥❤️‍🩹📹🌴☀️🌄⛵️💫 este jueves 25 de septiembre!!! @sebastianyatra 🇨🇴 x @belindatok 🇲🇽 x @Lucho Rk 🇪🇸 x @GENTE DE ZONA 🇨🇺

♬ sonido original - Belinda

Belinda lució un traje de baño de color rosa con contornos bordados en amarillo y azul, dejando a la vista su abdomen plano y silueta torneada por el ejercicio.  

La belleza de Belinda y la forma en la que muestra sus escultural figura ante las cámaras ha dejado sin aliento a sus seguidores, pues la cantante se muestra bellísima. 

La canción es una colaboración con el cantante colombiano Sebastián Yatra, aunque también participan Lucho RK, de España, y Gente de Zona, de Cuba. Por lo que promete una fusión de pop, ritmos latinos y urbanos.

Más proyectos

A pesar de una lesión en la rodilla y el tobillo, Belinda se prepara con fisioterapia para su participación en Mentiras All Stars.

"Me lastimé la rodilla, pero seguí trabajando y no me la traté. Ahora en un ensayo tuve un movimiento fuerte y se resintió la lesión, pero ya estoy con fisioterapia para estar bien para las funciones. Esto es un recordatorio de que siempre tenemos que cuidar la salud".

El musical tiene fechas contempladas para los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, y 12 de octubre en la Ciudad de México y el 16 de octubre en Monterrey, así que deberá ser muy disciplinada con su fisioterapia. El esfuerzo valdrá la pena.

"Lograr esto con la serie ("Mentiras") fue una sorpresa, ya quiero estar en el escenario porque la producción es espectacular, algo nunca antes visto y que los va a sorprender", dice en entrevista.

Belinda Mentiras - Facebook

