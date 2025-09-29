Rosalía sorprende con axilas decoloradas en plena calle

Rosalía se volvió viral este lunes cuando apareció en las calles de París al lucir su axilas sin depilar y además teñidas de blanco, por lo que no era difícil notarla.
La cantante ha sido una de las primeras famosas en acudir a los desfiles que se llevarán a cabo en la Semana de la Moda de París y que han arrancado hoy.
Rosalía ha sorprendido luciendo un curioso estilismo para asistir al 'front row' de la diseñadora belga Julie Kegels. Aunque el atuendo era ya de por sí llamativo, el detalle que no ha pasado desapercibido han sido las axilas teñidas de blanco.
La intérprete de "Despechá" ha sido captada por los fotógrafos saliendo del hotel Ritz de París con un dos piezas en blanco y negro, formado por una falda tipo pareo con gran abertura y un top con escote halter.
Completó el estilismo con medias negras con liguero y zapatos con cintas de bailarina. A pesar del atrevido estilismo, lo que llamó la atención, en realidad, fueron las axilas de la artista.
Los comentarios y las críticas no tardaron en llegar: "Algo estoy imaginando sería por eso la separación del Raú ????", escribió un usuario. "Cuando el buen gusto NO es lo tuyo?", publicó otra persona.
Más detalles
La artista dejó al descubierto una capa blanca que cubría los vellos crecidos en ambas axilas.
Muchos denominaron este look de Rosalía como un efecto "decolorado", ya que recuerda a la manera en que lució cejas decoloradas años atrás, una tendencia que no solamente lució la española de 33 años, sino que otras famosas como Eiza González, Kendall Jenner o Kim Kardashian, también apostaron en 2022.
Lo que para algunos será una tendencia emergente, para nosotras es pura diversión y curiosidad por experimentar. Un escenario ideal para el lanzamiento de un disco muy esperado. Y ella, consciente de ello, juega a equilibrar las cosas... o a sacudirlas sin reparo.
El color blanco parece ser el favorito de Rosalía en los últimos tiempos. Con él se vistió para acudir al desfile de Calvin Klein en la Semana de la Moda de Nueva York de hace unas semanas