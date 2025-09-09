 Rosalía: Sexy Lencería en Su Debut con Calvin Klein
FOTOS. Rosalía aparece en sexy lencería en su debut para Calvin Klein

La cantante española sorprendió con la sesión de fotos para la famosa marca, donde no solo presumió tremendo cuerpazo sino dejó que una culebra recorriera toda su figura.

La reconocida artista española Rosalía protagoniza su primera campaña de ropa interior para Calvin Klein.

Las imágenes forman parte de la colección otoño 2025 de la marca e incluyen estilos como Icon Cotton Modal, Heritage Cotton (con reinterpretaciones retro del logo), y la línea Perfectly Fit para brasier y bikini.

Las fotografías fueron tomadas por la aclamada fotógrafa Carlijn Jacobs, mientras que OBU - Of Becoming Us capturó el detrás de cámaras.

Escenas impactantes y simbólicas La campaña apuesta por una estética minimalista y cargada de dramatismo.

Rosalía posa en diversas situaciones intensas, desde una bañera hasta un túnel iluminado, pasando por íntimos momentos junto a una serpiente albina que descansa sobre su cuerpo, mostrando una atmósfera potente y cautivadora. 

Rosalía Calvin Klein - Instagram

La campaña marca el primer trabajo del artista de 32 años para el sello, una actuación que se ha convertido en un rito de iniciación para los nombres más comentados de la cultura pop.

El año pasado, su ex, Jeremy Allen White , se desnudó para los anuncios de ropa masculina de la marca en una serie de fotos que se volvieron virales al instante, lo que le valió al actor una ardiente segunda campaña a finales de ese verano.

Sensualidad a flor de piel

Rosalía se considera una admiradora de Calvin Klein, así lo reveló durante una entrevista a la revista People, donde expresó su entusiasmo por ser la nueva imagen. 

"Honestamente, es algo que siempre quise hacer... las campañas de CK son ICÓNICAS, así que estoy más que emocionada de ser parte de esta", declaró. También declaró su admiración por la fotógrafa: "¡Adoro trabajar con Carlijn Jacobs!".

Este debut la sitúa entre un selecto grupo de celebridades que han llevado la icónica estética minimalista de Calvin Klein, como Kendall Jenner, Bad Bunny, Justin Bieber y Maluma. Cada uno ha aportado su estilo único a la narrativa visual de la marca. 

Rosalía ha sido rostro de marcas como Acne Studios y Dior. Con esta campaña solidifica su rol como una figura influyente en moda, capaz de unir autenticidad y estética contemporánea con poder artístico.

