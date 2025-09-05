 Hailey Bieber desafía la censura de Instagram con bikini
Farándula

Hailey Bieber reta la censura de Instagram con foto en bikini de hilo

La modelo estadounidense presume su lado más salvaje con un diminuto traje de baño de estampado animal.

Hailey Bieber,
Hailey Bieber / FOTO:

Hailey Bieber mostró su envidiable figura con un diminuto bikini con estampado animal.

La famosa modelo mostró en Instagram su cuerpo tonificado en un traje de baño de Tropic of C con estampado de Leopardo. El bikini presentaba un escote cuadrado y tirantes ultra finos.

Hailey Bieber combinó la parte superior con tanga súper sexy, que presentaban una silueta de tiro bajo y tirantes apenas visibles que se ataban en la cadera. El diseño se completaba con un corte atrevido en la parte posterior.

Foto embed
Hailey Bieber - Instagram

Mientras posaba luciendo un sombrero, la esposa de Justin Bieber  llevaba su cabello castaño caramelo suelto.

Desde dar la bienvenida a su primer bebé, su hijo Jack Blues, que tuvo con el cantante canadiense en agosto de 2024, Hailey Bieber ha compartido varias fotos en bikini. Mientras celebraba el Año Nuevo, lució un bikini de With Jean en rosa y blanco.

La parte superior del traje de baño presentaba un diseño balconette con un detalle de lazo delicado. Lo combinó con braguitas rosas con tirantes blancos.

Antes de dar la bienvenida a Jack, Hailey deslumbró con un bikini rojo durante una escapada tropical en marzo de 2024.

Mientras disfrutaba del sol en una playa, la modelo usó otro bikini de Tropic of C con un top de triángulo y braguitas de tiras atrevidas. Completó su look con gafas de sol de Bru Matlock, que tenían un borde rojo cereza y lentes azules, junto con un sombrero de cowboy de Lack of Color the Desert adornado con cuentas azules y rojas.

Foto embed
Hailey Bieber - Instagram

Un año de ser mamá

ace exactamente un año, las vidas de Justin y Hailey Bieber cambiaron para siempre con la llegada de su hijo Jack Blues. La pareja, que se casó en 2018, ha disfrutado desde entonces las mieles de la paternidad, refugiándose también en ella de los rumores que han rodeado su matrimonio.

La guapa mamá no ha podido contener su alegría y agradecimiento por el primer cumpleaños de su hijo y ha regalado a sus fans algunas hermosas postales junto él.

Este 22 de agosto, Hailey Bieber tomó su cuenta de Instagram para dedicarle una sentida felicitación pública a su bebé por su primera ‘vuelta al sol’.

"Un año tuyo, mi niño hermoso. Feliz primer cumpleaños, Jack Blues, eres la alegría personificada", escribió la modelo y empresaria de 28 años.

