 Alexa Dellanos deslumbra en bikini: belleza sin censura
Alexa Dellanos presume sus atributos sin censura en diminuto bikini

La sensual modelo fue comparada con una Barbie por su perfecta anatomía, misma que no duda en presumir con un traje de baño más pequeño que su talla.

Alexa Dellanos, Instagram
Alexa Dellanos / FOTO: Instagram

Al parecer el verano calentó más de la cuenta cuando miles de turistas y habitantes de Miami vieron las exuberantes curvas de Alexa Dellanos.

La famosa modelo fue captada tomando el sol luciendo un bikini exageradamente pequeño en color rosa, que apenas cubría lo necesario y no dejaba nada a la imaginación.

Incluso, ella comenzó a grabar en primer plano sus partes íntimas mientras su cuerpo sintió la suavidad de la arena y se escuchaba el sonido del paradisíaco lugar donde estaba.

Además, demostró que debido al fuerte calor que había, disfrutó de nadar en la playa y broncear su perfecto cuerpazo, algo que hechizó a las decenas de personas que se encontraban en el lugar.

Alexa Dellanos, además de ser una influencer en redes sociales, es una talentosa DJ. La línea de leggings deportivos Flex Body que lanzó hace un par de años ha resultado todo un éxito.

Foto embed
Alexa Dellanos - Instagram

Lujoso regalo

Alexa Dellanos está viviendo una única e inolvidable historia de amor, según muestra constantemente en sus publicaciones de redes sociales.

Recientemente, reveló un especial y lujoso regalo que le hizo su novio, cuya identidad aún no ha hecho pública.

La modelo de 31 años compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram en el que dejó ver una cartera de colección de Hermès, una marca reconocida por su excepcional artesanía, materiales de alta calidad y diseño atemporal en sus exquisitos artículos de piel, en particular sus icónicos bolsos Birkin y Kelly, así como por sus pañuelos de seda, prêt-à-porter y accesorios. 

El obsequio fue el modelo Hermès Kelly Sellier 20 Vert D'Eau Matte Alligator Gold Hardware, fabricado en piel de aligátor mate en verde agua con herrajes dorados, dos correas con cierre de palanca frontal, un asa enrollable y una correa de hombro. Está disponible en madisonavenuecouture.com por $77,500.

Foto embed
Alexa Dellanos bikini - Instagram

