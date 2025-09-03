Rosalía en Traje de Baño: Revela su Tatuaje Íntimo

Rosalía se ha convertido en una estrella que acapara la atención siempre, ha explotado su éxito no solo en su música y en los escenarios, sino también en sus redes sociales donde cuenta con miles de seguidores.
Instagram es una de las redes sociales que mejor maneja la artista y en donde constantemente publica fotografías mostrando su sensualidad.
Ahora enloqueció a sus fans con una fotografía luciendo un sexy traje de baño negro que muestra su escultural figura.
La sexy imagen fue publicada en sus historias, y aunque no reveló donde se encontraba, si dejó ver el tatuaje que tiene cerca de la entrepierna.
Hace unos días, también encendió las redes, con un candente traje de baño cut out con el que nos dejó sin palabras al presumir sus curvas.
No es un secreto que los bikinis cut out se convirtieron en un escencial de verano que no podía faltar en tu maleta, y al parecer es algo que Rosalía sabe muy bien, pues la cantante optó por lucir uno tipo "tie dye", un print que enamoró a más de una, pues los bikinis con este estilo regresaron para quedarse y Rosalía lo confirmó con su look .
Nuevo look
Rosalía nunca pasa desapercibida. Sus uñas kilométricas, sus eyeliners flamencos y sus looks imposibles han hecho historia.
Pero en su última aparición en el US Open de Nueva York, junto a su amigo Albert Cusell para ver el partido de Carlos Alcaraz, la artista decidió sorprender con algo diferente.
Lejos de las prendas llamativas y controvertidas que suele lucir cuando posa en las alfombras rojas (y con las que ocupa muchos titulares), en esta ocasión ha confiado en el poder de una estética mucho más clásica y preppy que nos apasiona.
Rosalía lució un peinado liso recogido con una pinza negra, raya al medio, maquillaje natural y unas maxi gafas negras que recuerdan mucho más a la estética de Carolyn Bessette-Kennedy en los 90 que a la Rosalía en versión Motomami.