Selena Gomez: Fotos en traje de baño que sorprendieron a todos

Selena Gomez decidió darse un respiro en su apretada agenda para tomarse un fin de semana y disfrutar del sol, mar, amigas y un exclusivo yate en Cabo San Lucas, México, en compañía de su círculo más cercano.
Según revelaron medios internacionales, la cantante estaría celebrando su despedida de soltera. Selena Gomez estaba acompañada de Ashley Cook, Raquelle Stevens, Courtney Lopez y su prima Priscilla Marie.
La exestrella de Disney fue vista luciendo un traje de baño negro de hilo sin tirantes. Los halagos no tardaron en llegar y los fans la felicitaron por disfrutar esta nueva etapa en su vida.
En las imágenes captadas y que han circulado por las redes sociales, se puede ver a la cantante relajada y risueña en una embarcación, bailando y disfrutando de la puesta de sol con sus amistades.
Selena Gomez también fue captada bajando del yate para disfrutar de algunos de los lugares de interés de la región. Para esa salida, combinó su traje de baño de una pieza con pantalones blancos y botas, además de lentes de sol y el cabello suelto.
Mientras Benny Blanco, su prometido, ha estado en Las Vegas de fiesta con sus amigos. Él ha compartido unas historias en Instagram de una fiesta: un spa que ha calificado del lugar más relajante del mundo y, después, una comida lujosa con caviar.
"Nunca olvidaré este fin de semana", escribió.
La pareja podría estar muy cerca de su enlace, después de haber anunciado su compromiso en diciembre del año pasado, cuando llevaban más de un año de relación.
El amor
Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024, después de un año y medio de relación, y sigue manteniendo en secreto muchos detalles de los preparativos de la boda.
Los famosos se conocieron en el ámbito profesional y en marzo publicaron un disco juntos, Y said I love you First, que funciona como un tipo de relato de su historia de amor. Su relación se hizo pública en diciembre del 2023, cuando la cantante la confirmó a través de las redes sociales.
De acuerdo con TMZ, el productor musical y Selena Gomez planean una ceremonia repleta de estrellas en California el próximo mes de septiembre.
También se dice que a la boda, que aún no tiene una fecha definida, solo asistirán sus amigos y familiares más cercanos, e incluso ya se han enviado las invitaciones, incluyendo la de Taylor Swift y su novio, Travis Kelce.