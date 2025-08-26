 Selena Gomez: Fotos en traje de baño que sorprendieron a todos
Farándula

Selena Gomez es captada luciendo traje de baño de hilo mostrando de más

Todo parece indicar que la cantante comienza a celebrar su despedida de soltera y fue fotografiada con unas amigas en Cabo San Lucas.

Compartir:
Selena Gomez
Selena Gomez / FOTO:

Selena Gomez decidió darse un respiro en su apretada agenda para tomarse un fin de semana y disfrutar del sol, mar, amigas y un exclusivo yate en Cabo San Lucas, México, en compañía de su círculo más cercano.

Según revelaron medios internacionales, la cantante estaría celebrando su despedida de soltera. Selena Gomez estaba acompañada de Ashley Cook, Raquelle Stevens, Courtney Lopez y su prima Priscilla Marie.

La exestrella de Disney fue vista luciendo un traje de baño negro de hilo sin tirantes. Los halagos no tardaron en llegar y los fans la felicitaron por disfrutar esta nueva etapa en su vida.

En las imágenes captadas y que han circulado por las redes sociales, se puede ver a la cantante relajada y risueña en una embarcación, bailando y disfrutando de la puesta de sol con sus amistades.

Selena Gomez también fue captada bajando del yate para disfrutar de algunos de los lugares de interés de la región. Para esa salida, combinó su traje de baño de una pieza con pantalones blancos y botas, además de lentes de sol y el cabello suelto.

Mientras Benny Blanco, su prometido, ha estado en Las Vegas de fiesta con sus amigos. Él ha compartido unas historias en Instagram de una fiesta: un spa que ha calificado del lugar más relajante del mundo y, después, una comida lujosa con caviar.

"Nunca olvidaré este fin de semana", escribió.

La pareja podría estar muy cerca de su enlace, después de haber anunciado su compromiso en diciembre del año pasado, cuando llevaban más de un año de relación.

El amor

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024, después de un año y medio de relación, y sigue manteniendo en secreto muchos detalles de los preparativos de la boda.

Los famosos se conocieron en el ámbito profesional y en marzo publicaron un disco juntos, Y said I love you First, que funciona como un tipo de relato de su historia de amor. Su relación se hizo pública en diciembre del 2023, cuando la cantante la confirmó a través de las redes sociales.

Selena Gomez enciende las redes con su sexy foto en baby doll

La cantante sorprendió a sus fans al compartir dos imágenes candentes, una en lencería y la otra son sostén mostrando parte de su intimidad.

De acuerdo con TMZ, el productor musical y Selena Gomez planean una ceremonia repleta de estrellas en California el próximo mes de septiembre.

También se dice que a la boda, que aún no tiene una fecha definida, solo asistirán sus amigos y familiares más cercanos, e incluso ya se han enviado las invitaciones, incluyendo la de Taylor Swift y su novio, Travis Kelce.

En Portada

Disparan contra trabajadores de camión repartidor en calzada Roosevelt; uno mueret
Nacionales

Disparan contra trabajadores de camión repartidor en calzada Roosevelt; uno muere

07:36 AM, Ago 26
LaLiga investiga insultos racistas contra Vinícius y Mbappé en Oviedot
Deportes

LaLiga investiga insultos racistas contra Vinícius y Mbappé en Oviedo

07:13 AM, Ago 26
Ataque en el Periférico: un motorista pierde la vidat
Nacionales

Ataque en el Periférico: un motorista pierde la vida

07:23 AM, Ago 26
Nelly Furtado responde a las críticas sobre su cuerpo con irónico lookt
Farándula

Nelly Furtado responde a las críticas sobre su cuerpo con irónico look

07:57 AM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos