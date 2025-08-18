Selena Gomez enciende las redes con sexy foto en baby doll

Como nunca suele hacerlo, Selena Gomez ofreció a sus fans una visión íntima de su rutina de dormir con un sensual selfie desde lo que parece ser su dormitorio.
La cantante posó con lencería de satén rosa suave con detalles de encaje y una abertura hasta el muslo. Ella adoptó una estética relajada y femenina mientras disfrutaba del cálido resplandor de la luz de las velas.
Selena Gomez completó el look con unos lentes mientras hacía un selfie frente al espejo donde se ven sus productos de belleza.
También se veían en la foto una gran vela encendida y un cuaderno, que contribuían a crear un ambiente acogedor.
En otras de las imágenes, la exestrella de Disney Channel aparece con una camiseta blanca, sin sostén y mostrando parte de su intimidad.
La sensual publicación de Selena Gomez atrajo al instante la atención de sus más de 400 millones de seguidores Instagram sumando más de 5 millones de "Me gusta".
Su prometido, Benny Blanco, también se mostró encantado con Gómez en la sección de comentarios. "Espera... voy a casarme contigo", escribió en un dulce comentario.
Inmensa fortuna
El pasado 22 de julio, Selena Gomez cumplió 33 años. Ella es la mujer con más seguidores de Instagram, inició su carrera como actriz a los 7 años con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney y sus amigos.
Además, es conocida por protagonizar Wizards of Waverly Place, así como otras películas y series, incluida la multinominada Only Murders in the Building. También ha destacado por su carrera musical.
Aparte de su carrera como artista, Selena Gomez también se ha dedicado a la filantropía y se ha convertido en una exitosa empresaria tras fundar su marca de maquillaje Rare Beauty.
En septiembre de 2024, Bloomberg estimó que Selena Gomez se había convertido oficialmente en multimillonaria. De acuerdo con los cálculos del medio, en ese momento, la cantante había acumulado un patrimonio neto de $1,3 mil millones de dólares.